Le primissime anticipazioni che trapelano dalla puntata di Uomini e donne Over che è stata registrata oggi, sabato 30 novembre, sono spiazzanti: Riccardo Guarnieri ha chiesto ad Ida Platano di sposarlo. Il blog "Vicolo delle News" ha informato i fan del programma che il cavaliere ha sorpreso tutti con questa proposta di matrimonio, anche perché la scorsa settimana aveva assecondato la decisione della compagna di interrompere definitivamente il loro tira e molla. L'autrice Raffaella Mennoia aveva anticipato qualcosa in una Storia di Instagram dove ha inquadrato la cascata di pelati rossi che solitamente è riservata alle coppie che si formano nel Trono Classico.

Riccardo si inginocchia davanti a Ida a U&D

Il lieto fine che tutto il pubblico di Uomini e Donne aspettava, forse è finalmente arrivato: stando alle anticipazioni che ha riportato "Vicolo delle News" al termine della registrazione odierna del Trono Over, tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri è successo qualcosa di molto emozionante. Ad una settimana di distanza dall'addio che si sono detti dopo l'ennesima furiosa litigata, la dama e il cavaliere si sono resi protagonisti di un momento che è destinato a far discutere.

Il popolare blog, infatti, anticipa che il pugliese ha chiesto alla bresciana di sposarlo e l'ha fatto nel modo più romantico possibile. A confermare la proposta di matrimonio che il personal trainer ha fatto alla sua storica compagna, è una Instagram Stories che l'autrice Raffaella Mennoia ha pubblicato qualche ora fa sul suo profilo. La collaboratrice di Maria De Filippi ha condiviso con i suoi follower il video della cascata di petali rossi che solitamente è destinata alle coppie dei giovani che si formano.

Ida voleva chiudere con Riccardo prima della proposta

I dettagli che "Vicolo delle News" ha aggiunto negli ultimi minuti raccontano di un momento di forte imbarazzo che la conduttrice ha provato quando Ida le ha confermato la sua volontà di chiudere definitivamente la storia con Riccardo. Prima che il cavaliere facesse il suo ingresso in studio, la bresciana ha fatto sapere di non provare più lo stesso sentimento di un tempo per lui, lasciando la padrona di casa interdetta.

Le anticipazioni della registrazione del Trono Over che c'è stata oggi, sabato 30 novembre, informano i telespettatori che Guarnieri non è riuscito a trattenere le lacrime quando ha sentito la confessione della compagna, ma è stato convinto da Maria a fare comunque quello che aveva programmato.

Il pugliese, dunque, si è inginocchiato davanti alla Platano e le ha chiesto di diventare sua moglie: la motivazione che ha dato il protagonista di U&D è che ama a tal punto la fidanzata da essere disposto a tutto pur di non perderla. Ida non ha risposto né sì, né no, ma ha accettato di ballare con Riccardo sulle note di "E poi ti penti". Al termine della canzone, i due sono andati dietro le quinte e la De Filippi ha deciso di non disturbarli più, lasciando tutti con il fiato sospeso.