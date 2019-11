Un posto al sole, la popolare soap partenopea ormai punto fermo del palinsesto di Rai3, continua a collezionare ottimi risultati in termini di share, proponendo al suo numeroso pubblico colpi di scena inaspettati e straordinarie rivelazioni.

Le anticipazioni relative alle puntate che andranno in onda da lunedì 9 fino venerdì 13 dicembre non fanno eccezione e si concentrano, in particolare, sull'amatissima famiglia Giordano.

Patrizio e Raffaele preoccupati per le sorti di Diego Giordano

Dopo aver ricevuto la proposta di Aldo Leone, Diego valuterà la possibilità di dichiararsi colpevole ed accettare il patteggiamento suggerito dal suo avvocato.

I propositi del giovane si scontreranno tuttavia con la reticenza del fratello Patrizio che farà di tutto per dissuadere Diego da quella che reputa una folle scelta. L'evidente tensione tra i due ragazzi preoccuperà dunque Raffaele sempre più convinto che i figli gli stiano nascondendo qualcosa.

Come se non bastasse, proprio nel giorno dell'udienza definitiva che stabilirà il suo futuro, Diego avrà modo di confrontarsi con Irene, la madre del ragazzo ucciso anni fa sotto gli occhi di Rita. Un incontro che destabilizzerà parecchio il giovane Giordano e che si rivelerà fondamentale ai fini del processo.

UPAS spoiler fino al 13 dicembre: Serena Cirillo avvia la sua nuova attività

Le trame di Un posto al sole relative alla settimana dal 9 al 13 dicembre si focalizzano anche su Serena Cirillo. Il personaggio interpretato dall'attrice Miriam Candurro sarà pronto per inaugurare il suo nuovo Bed & Breakfast.

Nel frattempo, la passione per la fotografia porterà Filippo e Roberto ad affrontare una nuova sfida, nella quale - suo malgrado - si ritroverà coinvolta anche la Cirillo. Più tardi, la mancanza di prenotazioni preoccuperà parecchio la donna tanto da indurla a mettere in discussione le sue scelte lavorative.

L'altra storyline che verrà affrontata si concentrerà sul personaggio di Otello. Ancora provato dalle recenti discussioni con Teresina, l'uomo renderà la vita difficile a Michele e Silvia che faranno di tutto per dimostrarsi ospitali con lui.

Clara valuta l'ipotesi di denunciare Alberto Palladini

Le prossime puntate di Un posto al sole affronteranno inoltre la triste vicenda che ha coinvolto Clara. Con l'aiuto di Angela, la bellissima cameriera valuterà infatti l'ipotesi di denunciare Alberto. L'uomo, già in crisi con i bilanci economici del suo cantiere, sarà dunque sempre più intimorito dalla possibilità che Clara riveli alle autorità competenti quanto accaduto nel corso dei precedenti episodi.

Infine Andrea, da poco tornato da Londra, metterà al corrente Arianna dei suoi progetti per il futuro. Una serie di rivelazioni che la donna non accoglierà positivamente.