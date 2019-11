Oggi pomeriggio, 30 novembre, alle ore 14:10 su Canale 5 è andata in onda la terza puntata di Amici 19, il talent-show condotto da Maria De Filippi. È stato un appuntamento ricco di novità, durante il quale non sono mancati i colpi di scena. Innanzitutto sono finiti sotto i riflettori due ballerini, seppur per motivi differenti. Il primo è stato Valentin, il quale ha affermato che starebbe pensando di abbandonare la scuola perché non si sentirebbe particolarmente apprezzato dai professori, soprattutto da Alessandra Celentano.

Invece la seconda è stata Sofia che ha sfidato Giuseppe e, in seguito alla decisione del giudice Luciano Cannito, ha dovuto dire addio al programma.

La sfida a squadre è stata vinta dal team di Gaia

Per quanto riguarda i cantanti che erano in sfida, Gaia e Martina hanno superato i rispettivi confronti con Davide e Anani, mentre Jacopo è stato "riabilitato" dopo aver sostenuto un brillante esame alla presenza di Anna Pettinelli.

La classica sfida a squadre del sabato pomeriggio se l'è aggiudicata il team capitanato dalla cantante Gaia con il risultato di 3-2. Di conseguenza, i componenti della compagine perdente guidata da Nyv sono finiti a rischio eliminazione tranne Alioscia, il quale al momento è stato risparmiato perché considerato non ancora pronto dal professore Timor Steffens.

Sofia si è confrontata con Giuseppe, e al termine delle esibizioni il giudice esterno Cannito ha espresso la propria preferenza per il danzatore che è riuscito a conquistare il banco della ragazza. Il verdetto del coreografo frusinate non è piaciuto ai compagni di squadra di Sofia, i quali hanno palesemente protestato nei confronti di Cannito che non ha nascosto di non aver apprezzato le rimostranze degli allievi, e al contempo ha confermato la propria decisione.

In un secondo momento, i concorrenti hanno criticato duramente Giuseppe, affermando che si tratta di una persona dotata di scarsa umiltà.

Valentin vorrebbe lasciare Amici 19

Un altro importante colpo di scena si è verificato nel momento in cui Valentin ha manifestato la sua intenzione di abbandonare Amici 19. Il ballerino, infatti, non si sente particolarmente apprezzato dai docenti. Soltanto Natalia Titova finora lo ha sostenuto, e per questo motivo il giovane preferirebbe lasciare la trasmissione. Nelle battute conclusive della puntata odierna Valentin non ha ancora preso una decisione, dunque è probabile che ci si soffermerà su questa vicenda durante il daytime settimanale del talent-show condotto da Maria De Filippi.

L'appuntamento è per il 7 dicembre quando, sempre su Canale 5, andrà in onda la quarta puntata del sabato pomeriggio.