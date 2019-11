Nello studio di Uomini e donne è tempo di primi bilanci e le anticipazioni ufficiali rivelano che nel corso dell'ultima registrazione del trono classico c'è stato spazio per la prima scelta ufficiale di questa edizione. A congedarsi dalla trasmissione sentimentale di Maria De Filippi è stato Alessandro Zarino, il quale ha deciso di coronare il suo sogno d'amore e lo ha fatto rivelando il suo sentimento a Veronica, che tuttavia non ha voluto dare il via a questa storia d'amore.

La scelta di Alessandro Zarino: il clamoroso rifiuto finale di Veronica che dice 'no'

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni su Uomini e donne rivelano che dopo l'ennesimo scontro che c'è stato tra Alessandro e Veronica, quest'ultima ha abbandonato lo studio e si è rifugiata dietro le quinte della trasmissione, stufa del modo di fare del tronista che aveva chiesto di poter conoscere e frequentare altre ragazze.

A quel punto, però, Alessandro è corso nel backstage della trasmissione, resosi conto del fatto che la stava perdendo e poco dopo è rientrato in studio, dicendo di voler anticipare la scelta. Ha fatto rientrare Veronica e l'ha fatta accomodare sulle poltrone rosse: la ragazza, però, non ha ceduto e senza farsi troppi problemi ha ammesso di non sentirsi pronta a compiere questo passo, rifiutando di fatto Alessandro.

La delusione di Alessandro dopo il rifiuto alla scelta: 'L'ho persa'

Subito dopo il fatidico rifiuto alla scelta finale, non è mancato lo sfogo di Alessandro il quale si è tolto qualche sassolino dalle scarpe in un video postato in anteprima sulla pagina di WittyTv. L'ex tronista di Uomini e donne non ha nascosto la sua amarezza per come sono andate le cose e ha ammesso che gli sarebbe piaciuto poter avere una chance da parte di Veronica per potersi conoscere meglio fuori dal contesto televisivo della trasmissione di Maria De Filippi.

Tuttavia questo non è successo, dato che Veronica ha preferito mettere da parte l'infatuazione per Alessandro e accettare la proposta di salire sul trono. 'Ormai l'ho persa', ha chiosato Alessandro nel video-sfogo apparso in rete. I fan, però, sperano che il tronista possa non arrendersi e che accetti di mettersi in gioco nelle vesti di corteggiatore di Veronica.

Il nuovo tronista di U&D è Carlo di 28 anni

Accetterà questo 'compromesso' per non perdere definitivamente la ragazza?

Lo scopriremo soltanto nel corso delle prossime registrazioni. Nel frattempo, gli spoiler del trono classico, rivelano che al posto di Alessandro è arrivato un nuovo tronista. Trattasi di Carlo Pietropoli, un ragazzo di 28 anni estraneo al mondo dello spettacolo e della televisione. Carlo ha ammesso di essere alla ricerca di una donna ambiziosa e che sappia tenergli testa. La cosa che odia di più in una coppia?

La monotonia.