Le anticipazioni di Una vita della prossima settimana da lunedì 11 a domenica 17 novembre presentano delle interessanti notizie. Purtroppo, il consueto appuntamento con il serale di martedì su Rete 4 risulta sospeso. Al posto della celebre soap opera iberica risulta in onda la trasmissione di Giordano 'Fuori dal coro'. Per quanto riguardano gli spoiler di ciò che andremo a vedere prossimamente, arriverà una brutta condanna per padre Telmo.

Quest'ultimo sarà costretto a prendere le distanze da Acacias e a recarsi nella capitale del Sudan in missione. Anche per Flora e El Pena ci saranno dei risvolti inaspettati che rischieranno di compromettere la loro storia d'amore. Infine, Lucia annuncerà a Celia l'intenzione di andare a Salamanca.

Anticipazioni di Una Vita 11-17 novembre

Nelle scorse puntate, Telmo e Lucia sono stati ritrovati insieme, privi di vestiti.

Samuel, nel vedere la ragazza confusa sull'accaduto, aveva puntato il dito contro il religioso accusandolo di abusi. Nelle prossime puntate arriverà la sentenza decisiva del tribunale ecclesiastico il quale deciderà di punire padre Telmo condannandolo a lasciare Acacias per sempre. Il religioso, inoltre, sarà costretto a recarsi in missione a Khartum, in Sudan.

Con Telmo lontano e Ursula priva di protezione, Samuel ordinerà a Cesareo di sbarazzarsi della Dicenta una volta per tutte.

Riuscirà nell'intento?

Il religioso non si darà per vinto e riuscirà a convincere il priore Espineira a fare marcia indietro. Dopo aver stretto un patto, Telmo ritornerà nel ridente quartiere e sarà accolto a braccia aperte da tutti gli abitanti.

Solamente la Alvarado e Samuel si terranno distanti dal religioso. Lucia, pur di prendere le distanze dall'affascinante prete, deciderà di recarsi a Salamanca e comunicherà questa notizia a sua cugina Celia dicendole che vuole seguire il laboratorio di restauro.

El Pena riceverà una proposta di lavoro

La storia d'amore tra El Pena e Flora rischierà di crollare da un momento all'altro. A minare la relazione sarà una proposta particolare. L'uomo, infatti, riceverà l'interessante offerta di prestarsi per una spedizione scientifica. Vedendo il suo amato comportarsi misteriosamente, Flora inizierà a credere che El Pena stia per chiederle la mano. Peccato che presto riceverà un'amara delusione.

In paese arriverà un nuovo ragazzo di nome Raul. Quest'ultimo si scoprirà essere il figlio di Carmen. Una volta giunto al villaggio, Raul cercherà di mettersi in contatto con suo padre il quale si trova rinchiuso nel carcere di Huelva. Mentre Carmen cercherà di convincerlo a trasferirsi in soffitta, il ragazzo scriverà una missiva al suo genitore e gliela farà recapitare. Infine, per Ursula le cose sembreranno mettersi piuttosto male.