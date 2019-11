Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con Uomini e donne, la popolare trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, di cui oggi 15 novembre verrà trasmessa una nuova attesa puntata del trono classico. Come è stato anticipato dai sottotitoli che passavano in sovra impressione durante l'appuntamento di ieri pomeriggio, oggi ci sarà la scelta 'a sorpresa' del tronista Alessandro Zarino, il quale deciderà di affrettare il fatidico momento conclusivo del suo percorso sentimentale ma dovrà fare i conti con una brutta sorpresa che lo lascerà senza parole.

Uomini e donne, le anticipazioni del 15 novembre: Alessandro sceglie ma si becca un 'No'

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni su Uomini e donne di oggi 15 novembre rivelano che Alessandro spiazzerà il pubblico e le sue stesse corteggiatrici nel momento in cui dirà che vuole fare la sua scelta finale. Una decisione che il tronista maturerà dopo l'ennesimo 'colpo di testa' della corteggiatrice Veronica, la quale uscirà dallo studio infastidita dal modo di fare di Alessandro.

E sarà proprio a quel punto che Zarino, chiederà alla De Filippi di far entrare le due poltrone rosse della scelta, perché si è reso conto di non poter perdere altro tempo e di voler conquistare il cuore della bella Veronica. Così la corteggiatrice verrà richiamata in studio per la fatidica dedica d'amore finale ma l'esito di questa scelta sarà del tutto inaspettato.

Dopo aver ascoltato le parole di Alessandro, vedremo che Veronica ammetterà di non sentirsi pronta ad uscire dallo studio di Uomini e donne con lui.

Le anticipazioni sulla puntata di questo pomeriggio rivelano che la ragazza preferirà dire di no ad Alessandro, il quale dovrà fare i conti con questo clamoroso rifiuto che gli lascerà l'amaro in bocca.

Veronica diventa la nuova tronista di U&D

Ma non è tutto, perché il colpo di scena di questa nuova puntata di U&D trono classico in programma il 15 novembre su Canale 5, avrà a che fare anche con la stessa Veronica.

Gli spoiler della trasmissione di Maria De Filippi, infatti, rivelano che alla ragazza verrà proposto di sedersi sul trono e sebbene in un primo momento apparirà alquanto 'spaesata', alla fine accetterà senza esitazioni di prendere proprio il posto di Alessandro e quindi di rimettersi in gioco per cercare l'anima gemella.

Le anticipazioni sulla puntata odierna di U&D, inoltre, rivelano che si parlerà anche di Giulia Quattrociocche, la quale ha fatto pace con i due corteggiatori Daniele e Alessandro.

In particolar modo con entrambi i due ragazzi c'è stato un nuovo intenso bacio. Daniele non gradirà moltissimo le effusioni tra la tronista e il suo rivale e in studio si riaccenderà la discussione.