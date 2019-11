Cresce la curiosità per la puntata de Il Paradiso delle signore in onda oggi 15 novembre su Rai 1, a partire dalle ore 15:40. In essa, infatti, il pubblico scoprirà se il piano di fuga di Nicoletta e Riccardo andrà a buon fine dopo che Cosimo ha spiattellato ad Adelaide le vere intenzioni dell'amico per evitare che l'amata si trasferisca a Bari. Riuscirà Cesare a fermare la coppia prima che sia troppo tardi, sorprendendo i due amanti?

In attesa d scoprire gli sviluppi del caso, l'appuntamento odierno dedicherà spazio anche alla visita di Maria da Rocco, anche se il ragazzo non sembrerà particolarmente entusiasta della novità.

Il paradiso delle signore oggi: fallisce la fuga di Nicoletta e Riccardo

Nicoletta e Riccardo non hanno nessuna intenzione di separarsi, motivo per cui anche oggi 15 novembre fingeranno un'apparente serenità in vista del trasferimento della mamma di Margherita a Bari.

Nella puntata odierna de Il Paradiso delle signore, infatti, i coniugi Cattaneo saranno del tutto ignari del progetto della figlia e passeggeranno in tutta tranquillità insieme a lei e alla piccola. Ma i tempi saranno ormai pronti per la partenza per l'Italia, anche se i due amanti si troveranno ben presto a dover fare i conti con un'amara sorpresa. Insospettita dai movimenti di fondi verso un conto americano, ieri 14 novembre Adelaide ha messo sotto torchio Cosimo che si è trovato costretto a rivelare le intenzioni dell'amico.

Di lì a poco, anche Cesare è stato informato della novità anche se la Contessa gli ha proposto un piano per scongiurare la fuga. E tale idea, oggi pomeriggio andrà in porto! Proprio quando il piano di Nicoletta e Riccardo sembrerà andare in porto senza particolari intoppi, Cesare farà una mossa inaspettata che sorprenderà la moglie ed eviterà che i due amanti riescano a partire come sognato. Per loro, a questo punto, la separazione apparirà inevitabile.

Trame Il Paradiso delle signore: Rocco poco interessato a Maria

Proseguendo con le anticipazioni de Il Paradiso delle signore della puntata odierna, Nicoletta e Riccardo saranno costretti a rassegnarsi al fallimento del loro piano e al conseguente addio: la giovane Cattaneo non potrà fare altro che trasferirsi a Bari insieme al marito. Sarà questo l'addio per i genitori naturali di Margherita? Le novità del giorno riguarderanno anche Rocco, che riceverà la visita di Maria, la nipote di Rosalia che Agnese ha identificato come sua possibile fidanzata.

Ma il giovane non apparirà troppo entusiasta della papabile spasimante, pensando che non sia lei il tipo di donna ideale. La sua attenzione, invece, si rivolgerà verso Marina proprio nel giorno del suo turno nelle riprese per il Carosello.