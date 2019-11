Oggi, lunedì 25 novembre, andrà in onda la puntata di Uomini e donne Over che è stata registrata soltanto un paio di giorni fa: i telespettatori, infatti, saranno aggiornati su quello che è accaduto ai protagonisti del dating-show nelle quasi due settimane di stop. Tina Cipollari si peserà davanti a tutti, Gemma Galgani farà un dolce regalo a Juan Luis, mentre Ida e Riccardo continueranno a battibeccare prima del triste epilogo.

Gemma e Tina felici: una per amore, l'altra per i chili persi

Mancano poche ore alla messa in onda di una puntata di Uomini e Donne: il pubblico di Canale 5, infatti, sta per assistere all'appuntamento del Trono Over che è stato registrato lo scorso fine settimana. Le anticipazioni che hanno impazzato in rete negli ultimi giorni, fanno sapere che sono stati tanti i colpi di scena che hanno regalato i protagonisti storici della trasmissione.

Oggi, lunedì 25 novembre, sarà trasmesso sicuramente il romantico momento che Gemma Galgani ha preparato per il suo Juan Luis Ciano. Dopo aver raccontato ai presenti in studio che tra lei e il suo spasimante ci sono stati vari baci a stampo nei giorni scorsi, la dama ha deciso di sorprenderlo facendogli un dono inaspettato.

Su un cartellone a forma di cuore, la torinese ha incollato circa 120 post-it: ogni settimana, il cavaliere dovrà sceglierne uno e ballare con la sua amata la canzone che c'è scritta sotto.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Anticipazioni Tv

Tina Cipollari, inoltre, ad inizio puntata, si peserà: dopo un periodo di paura, l'opinionista è dimagrita tanto, arrivando a toccare i 74 chili (10 in meno rispetto a quando ha cominciato questa sfida con sé stessa).

Ancora liti tra Ida e Riccardo

La puntata odierna del Trono Over, dovrebbe aggiornare i telespettatori anche sugli sviluppi poco positivi che ha avuto il rapporto tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri.

Come hanno fatto sapere le anticipazioni circolate nei giorni scorsi, la dama ha tentennato parecchio prima di entrare in studio: a raccontare per primo cosa è successo tra loro negli ultimi giorni, infatti, sarà il pugliese.

Non con poca fatica e con la voce strozzata dalla commozione, il cavaliere dirà che tra lui e la compagna la storia non riesce a decollare: lui è anche andato a trovarla a Brescia, ma non hanno fatto altro che litigare tutto il tempo.

La parrucchiera si lamenterà ancora per i rapporti intimi che lei e il fidanzato non hanno avuto da quando hanno deciso di darsi un'altra possibilità: lui risponderà che la passione sarebbe arrivata soltanto dopo aver risolto le loro tante incomprensioni.

Nei prossimi giorni, dunque, su Canale 5 andrà in onda la puntata di U&D in cui Ida e Riccardo ufficializzeranno la loro rottura: sebbene siano legati da un sentimento molto forte, i due non riescono a trovare un punto d'incontro, per questo decideranno di dirsi addio definitivamente.