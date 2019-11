Oggi, sabato 23 novembre, è stata registrata una nuova puntata del Trono Over: dopo una pausa di circa due settimane, i protagonisti della versione "senior" di Uomini e donne sono tornati a raccontare le loro novità sentimentali. Il blog "Il Vicolo delle News" fa sapere che Gemma Galgani e Juan Luis Ciano sono felicissimi: lei gli ha regalato un cuore con 120 post-it, lui ha rifiutato di conoscere altre signore.

Doppio "scoop", invece, su Armando Incarnato: la dama con cui sta uscendo, Valentina, avrebbe baciato un altro, mentre lui avrebbe vissuto una sola notte di passione con Valentina F.

Gemma al settimo cielo: baci a stampo con Juan Luis

Dopo innumerevoli delusioni, Gemma Galgani sembra aver finalmente trovato la persona giusta: all'inizio della puntata di U&D che è stata registrata questo pomeriggio, la dama ha raccontato gli sviluppi più che positivi che ha avuto la sua conoscenza con Juan Luis Ciano. In rete, infatti, si legge che la torinese ha fatto un romantico regalo al suo spasimante: un cartellone a forma di cuore, sul quale sono apposti 120 post-it. Ogni settimana, il cavaliere dovrà scegliere uno dei bigliettini e dovrà ballare con la sua dama la canzone d'amore che è scritta sotto.

Tra i due protagonisti del Trono Over, inoltre, ci sono stati molti baci a stampo nei giorni scorsi, segno che questa frequentazione sta procedendo per il verso giusto.

Ida e Riccardo si lasciano, Armando nella 'bufera'

Se Gemma gioisce per la bella storia che sta vivendo con Juan Luis, la sua amica Ida non è altrettanto contenta: le anticipazioni della puntata che è stata registrata il 23 novembre informano i telespettatori che la Platano e Guarnieri hanno preso una decisione definitiva sul loro rapporto.

Dopo essersi rinfacciati le cose che secondo loro non vanno (lei si lamenta per i mancati rapporti intimi, lui vorrebbe prima chiarire le incomprensioni e poi lasciarsi andare alla passione), Ida e Riccardo hanno comunicato a tutto il pubblico presente in studio che non stanno più insieme.

Anche Armando Incarnato è stato protagonista della registrazione di oggi: quando ha raccontato dei baci che Veronica non gli ha dato in nessuna delle otto uscite che hanno fatto, è intervenuta un'altra donna del parterre per dare due veri e propri "scoop".

Stando a quello che ha sostenuto Valentina F. davanti alle telecamere, la bionda collega avrebbe baciato Simone senza dire nulla alla redazione: entrambi i protagonisti di questo rumors hanno negato tutto. Nel battibeccare con Armando, però, la dama ha ammesso di esserci uscita una sola volta e di averci passato la notte insieme. Il napoletano ha ammesso tutto, ma ha anche spiegato di non averlo mai raccontato a chi lavora dietro le quinte di U&D perché si vergognava di essere stato con una persona del genere.