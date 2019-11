Ida Platano e Riccardo Guarnieri non stanno più insieme: è questa la notizia più interessante che trapela dalla registrazione di Uomini e donne Over di sabato 23 novembre. Il blog "Il Vicolo delle News" anticipa ai telespettatori che sia la dama che il cavaliere sono arrivati alla conclusione di non essere fatti l'uno per l'altra: lei lamenta lo scarso trasporto fisico del pugliese, lui non riesce a superare i problemi di comunicazione che ci sono nella coppia.

È rottura tra Ida e Riccardo: l'annuncio a U&D

È durato meno di un paio di mesi il riavvicinamento tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri: nel corso della puntata del Trono Over che è stata registrata oggi, i due protagonisti si sono lasciati ufficialmente ma non senza sofferenza. Le prime anticipazioni che sono apparse in rete sull'appuntamento con i "senior" che Maria De Filippi ha condotto questo pomeriggio, fanno sapere che la bresciana ha titubato parecchio prima di entrare in studio.

Dopo essere stata annunciata a vuoto per ben due volte dalla padrona di casa, la dama ha preferito lasciare il posto al compagno che, tra le lacrime, ha reso pubblici i tanti problemi che stanno vivendo.

Dopo un po', la parrucchiera si è fatta coraggio ed ha affrontato il fidanzato: l'ostacolo più grande, secondo la donna, sono i rapporti intimi che lei e il pugliese non riescono ad avere da quando hanno deciso di riprovarci.

Riccardo, ferito nell'orgoglio, ha precisato che se non va oltre a qualche bacio con Ida è perché prima vorrebbe chiarire le tante incomprensioni che ci sono tra loro: secondo il cavaliere, la passione sarebbe arrivata successivamente. Sia la Platano che Guarnieri hanno pianto oggi in studio: sebbene tra loro ci sia un forte sentimento, il rapporto non riesce proprio a decollare.

La Platano e Guarnieri mettono fine al loro infinito tira e molla

La puntata del Trono Over che è stata registrata oggi è stata molto movimentata e sofferta per Ida e Riccardo: la dama, in particolare, ha lasciato più volte lo studio per non farsi vedere da tutti mentre piangeva.

Roberta Di Padua, vecchia conoscenza di Guarnieri, è intervenuta per sottolineare quanto sia grave che in una giovane coppia non ci sia passione: il cavaliere l'ha azzittita ricordandole che tra loro c'è stato solo trasporto fisico e non può paragonarsi alla Platano.

"Il Vicolo delle News", infine, fa sapere che quando la bresciana è rientrata in studio su richiesta di Maria De Filippi, è successo qualcosa che nessuno dei fan della coppia si augurava.

Su diretta domanda della presentatrice, sia Ida che Riccardo hanno confermato che tra loro è tutto finito: hanno provato a darsi una seconda possibilità, ma questa storia d'amore non ha un futuro.

La protagonista del dating-show, ha anche raccontato di essere in cura da uno psicologo da quando ha ripreso a frequentare l'ex: qualcuno in studio ha suggerito a Guarnieri di fare altrettanto, ovvero di rivolgersi ad uno specialista per risolvere i tanti problemi che sta riscontrando nella coppia.