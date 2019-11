Domenica 1 dicembre andrà in onda in prima serata su Canale 5 la quarta ed ultima puntata della Serie TV spagnola La Caccia-Monteperdido. Secondo le ultime anticipazioni della fiction iberica di genere thriller poliziesco con protagonista Megan Montaner ci saranno tante novità e colpi di scena in questo gran finale. In particolare, il personaggio del sergente Sara Campos, interpretato dall'attrice che ha preso parte anche alla soap opera 'Il Segreto', scoprirà cosa c'è dietro il rapimento di Ana e Lucia. Intanto, la protagonista nel penultimo episodio ha scoperto grazie a Nicolas Souto un dettaglio fondamentale sul rapimento delle due adolescenti.

La Caccia-Monteperdido, anticipazioni 4^ puntata: La cerva bianca

L'ultima puntata avrà come titolo 'La cerva bianca' e in questo quarto appuntamento Ismael verrà interrogato dalla Campos e svelerà che uno dei film per adulti portati all'Hotel La Guardia aveva come protagonista una minorenne in una stanza che era rivestita da una carta da parati di colore azzurro con dei caprioli. La grande sorpresa è che questa stanza è la stessa dove erano tenuto prigioniere le due ragazze.

Ma non è tutto, perché Sara intuisce che uno dei due rapitori, cioè il carceriere, potrebbe essere Simon, zio di Lucia Castan. Per di più verrà fuori che Anna aveva un rapporto molto difficile con Lucia. Poi, poco dopo la ragazza fuggirà di casa e l'intero paesino di Monteperdido si metterà alla ricerca della ragazza.

Nel frattempo, Rafael verrà accusato del rapimento delle due giovane ragazze. Proprio per questo motivo, Sara Campos lo interrogherà a lungo per capire dove l'uomo tiene nascosta la Castan, ma lui affermerà di averla assassinata.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Inoltre, tutti questi eventi metteranno a dura prova lo status mentale del personaggio interpretato da Megan Montaner e quest'ultima addirittura rischierà di perdere il caso.

La seconda stagione della fiction spagnola si farà

Inoltre, in attesa di conoscere il gran finale della fiction spagnola possiamo già anticiparvi che in Spagna è stato confermato che ci sarà una seconda stagione de 'La caccia-Monteperdido'.

Ma non è tutto perché sono stati confermati anche i personaggi di Sara Campos e Victor Gamero che sono interpretati rispettivamente da Megan Montaner e Alain Hernandez. La serie televisiva dovrebbe ritornare nella penisola iberica nel 2020 con i nuovi episodi. C'è anche da aggiungere che nella versione originale la serie televisiva ha come sottotitolo: Tramuntana.

In attesa del gran finale di stagione di domenica 1 dicembre, per chi volesse rivedere le tre puntate già andate in onda su Canale 5, c'è la possibilità di rivederle sulla piattaforma di Mediaset play.