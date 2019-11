Ida Platano e Riccardo Guarnieri, protagonisti del trono over di Uomini e donne si sono lasciati. Hanno provato a ricominciare ma nemmeno questa volta le cose tra loro hanno funzionato. Entrambi in lacrime hanno detto che è finita. Dopo, la lettera letta da Riccardo qualche settimana fa, lettera in cui con parole importanti confessava di provare ancora un sentimento per Ida, sembrava potesse esserci un nuovo inizio.

I due infatti, hanno ricominciato a frequentarsi e a sentirsi con i migliori propositi. Dopo un po' però, le cose sono iniziate a non andare bene di nuovo. Entrambi sono ripiombati nella stessa situazione che li aveva portati a lasciarsi l'estate scorsa. Riccardo, voleva evitare proprio questo. Più volte, ha ribadito che per riprovarci seriamente bisognava ripartire da zero, lasciandosi il passato alle spalle ed evitando di commettere gli stessi errori.

Puntata dopo puntata, Ida invece lamentava un certo distacco, una certa freddezza da parte di Riccardo. Le discussioni, nel corso delle settimane sono state sempre più accese. Ida, in lacrime dietro le quinte e Riccardo a cercare di consolarla. Una scena vista più volte in passato. I due, proprio non sono riusciti a trovare un punto d'incontro, tanto che nel corso dell'ultima puntata che andrà in onda oggi, si sono detti per l'ennesima volta addio. Vediamo cos'è successo e come mai sono giunti alla rottura definitiva.

È finita di nuovo tra la Platano e Riccardo Guarnieri

Leggendo le anticipazioni inerenti la puntata registrata sabato, ad entrare in studio per primo è Riccardo. Ida, è in lacrime dietro le quinte. Anche Riccardo non riesce a trattenersi dal piangere tanto che fatica a parlare. Poi però, racconta che è stato a Brescia in settimana ma le cose non sono andate bene. Dopo un po' arriva Ida. La discussione si fa sempre più accesa e pesante tanto che la donna mette in mezzo la famiglia di Riccardo raccontando di quando con suo figlio è arrivata a Taranto per fargli una sorpresa ma la madre di lui non ha aperto la porta.

Ida, fa anche una rivelazione inaspettata. La donna, dice che sta andando da uno psicologo perché questa storia la sta facendo soffrire davvero molto.

A questo punto, in lacrime lascia di nuovo lo studio. Il parterre femminile, si scaglia contro Riccardo. Ad attaccarlo particolarmente sono Valentina e Roberta. Entrambe le donne dicono che non ha fatto nulla per Ida dopo la famosa lettera letta qualche settimana fa.

Dopo un po', Ida Platano ritorna in studio ed entrambi dicono che tra loro è finita. Questa volta sarà davvero così? Non resta che aspettare le prossime puntate per ulterori sviluppi di questa intricata vicenda sentimentale.