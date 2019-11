Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata alle anticipazioni su Uomini e donne, che tornerà in onda domani 5 novembre su Canale 5 con una nuova puntata del trono over. I riflettori saranno puntati sulla coppia composta da Ida e Riccardo i quali, pur essendo tornati insieme e quindi avendo deciso di darsi una seconda chance, continuano ad essere alle prese con una miriade di problemi da affrontare.

'E' andata bene ma non benissimo', dirà Ida nel momento in cui le viene chiesto di commentare questa prima settimana trascorsa con il suo fidanzato dopo il ritorno di fiamma ufficiale.

Gli spoiler di Uomini e donne di domani: Ida e Riccardo ancora ai ferri corti

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla puntata di Uomini e donne di domani pomeriggio 5 novembre rivelano che la situazione tra Ida e Riccardo continua ad essere abbastanza tesa.

La dama, infatti, si lamenterà della scarsa passionalità che c'è stata con il suo fidanzato nel corso di questa prima settimana che hanno trascorso assieme dopo aver scelto di darsi una seconda chance.

'Non ci sto più a stare in silenzio', sarà questa la dura presa di posizione da parte di Riccardo, il quale sbotterà duramente nei confronti della sua fidanzata, affermando che da questo momento in poi non vuole più stare zitto e soprattutto non vuole passare per quello che si inventa le cose.

Una situazione alquanto problematica per la coppia nata nello studio di Uomini e donne over,che ancora non è riuscita a ritrovare una serenità e una certa armonia dopo la decisione di tornare a riviversi fuori dagli studi televisivi. Il tempo riuscirà a dare loro la serenità che ormai cercano da un po' di tempo?

Nuovo cavaliere per Gemma Galgani: la dama 'folgorata' da Juan Luis

E poi ancora le anticipazioni su Uomini e donne di domani 5 novembre rivelano che si tornerà a parlare anche di Gemma Galgani, la quale sarà alle prese con l'arrivo in studio di un nuovo cavaliere.

Trattasi di Juan Luis, nato in Venezuela e conquistato dalla bellezza della dama.

Fin dal primo momento la Galgani sembrerà quasi 'fulminata' dallo stile del cavaliere e così quando la De Filippi le chiede che intenzioni avesse, lei non ci pensa due volte a dirle che vuole approfondire la conoscenza e quindi continuare a frequentarlo fuori dallo studio di Uomini e donne. Non mancherà anche un primo intenso ballo tra i due che sembra promettere molto bene.

Gemma non sarà per niente indifferente al nuovo cavaliere, al punto che Tina, dopo averla vista così presa tra le braccia di Juan Luis mentre ballano, chiederà alla De Filippi di rifare il gioco della mela, convinta del fatto che la sua 'nemica' avrebbe apprezzato tantissimo.