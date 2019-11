I prossimi due appuntamenti della soap opera Una vita, quelli di martedì 5 e mercoledì 6 novembre, oltre a mettere in luce le questioni tra Padre Telmo e Lucia, evidenzieranno anche delle novità per quanto riguarda Casilda. Maria, infatti, le ha fatto credere di essere la figlia del defunto Maximiliano. Per tale ragione, farà il possibile per convincerla ad esigere la sua parte di eredità. Dopo un po' di titubanze, la donna si lascerà convincere da sua madre ed avrà anche una discussione con Rosina.

Nel frattempo, Padre Telmo infrangerà il segreto della confessione e racconterà a Lucia la verità sulle intenzioni di Samuel e Batan. La giovane rimarrà incredula e chiederà al prete un po' di tempo per riflettere sulla questione.

Una Vita, trama puntata 5 novembre: Casilda esige la sua parte di eredità

La puntata di Una Vita di martedì 5 novembre vedrà Lucia sconvolta dopo la confessione di Telmo.

Il prete, infatti, le rivelerà non solo le machiavelliche intenzioni di Samuel ma le svelerà anche i sentimenti che nutre per lei. I due protagonisti, però, si ritroveranno improvvisamente coinvolti in una situazione molto particolare, dal momento che cadranno addormentati dopo aver ingerito un bicchiere d'acqua e si risveglieranno privi di vestiti e a letto insieme.

Maria, intanto, continuerà la sua opera di persuasione allo scopo di convincere sua figlia ad esigere l'eredità di Maximiliano.

La giovane Casilda, dopo un po' di titubanze, deciderà di seguire il consiglio della donna e si recherà dagli Hidalgo rivendicando la parte di denaro che le spetta. Antonito, invece, onde evitare di inasprire ancor di più l'animo di suo padre, deciderà di interrompere le consulenze al poligrafo.

Anticipazioni 6 novembre: Maria vorrebbe rinunciare al piano, ma Higinio la ferma

Nel corso dell'episodio di mercoledì 6 novembre di Una Vita, invece, si vedrà che Samuel riuscirà a trovare finalmente l'eremo nel quale sono nascosti Lucia e Telmo.

Lo spettacolo che si ritroverà dinanzi, però, sarà assolutamente spiazzante. Dall'immagine, infatti, sembrerà proprio che la sua donna e l'uomo di fede abbiano avuto una notte di passione. Casilda, invece, dopo aver fatto pressione per ottenere l'eredità del suo presunto padre Maximiliano, incomincerà ad avere dei sospetti sul rapporto esistente tra il medico Higinio e sua madre Maria. Quest'ultima, dal canto suo, manifesterà i primi segni di cedimento.

La donna, infatti, vorrà mettere fine al piano per far sì che sua figlia venga in possesso dei soldi di Maximiliano, ma Higinio glielo impedirà. Intanto, il regista Benjamin Corral si mostrerà piacevolmente colpito dalla rappresentazione teatrale