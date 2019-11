Prosegue l'appuntamento con le anticipazioni su Uomini e donne, la popolare trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi che tornerà in onda da lunedì pomeriggio su Canale 5. Possiamo svelarvi che, nel corso dell'ultima registrazione, ci sono state un bel po' di sorprese e novità che hanno riguardato soprattutto il percorso della bella Giulia Quattrociocche, la quale è stata alle prese con Alessandro e Daniele, i due corteggiatori che le stanno facendo battere il cuore.

La tronista, però, questa settimana ha assunto la difesa di Alessandro al punto che l'altro pretendente ha abbandonato lo studio.

Gli spoiler su Uomini e donne: Giulia difende Alessandro dalle accuse di Daniele

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni su Uomini e donne trono classico, rivelano che si è partiti con il filmato dell'esterna tra Giulia e Daniele, dove quest'ultimo ha provato a difendersi dagli attacchi e dalle accuse che gli sono state mossi nel corso della registrazione precedente.

Daniele ha chiesto a Giulia di fidarsi di lui e la tronista, in lacrime, ha deciso di credere alla sua versione dei fatti al punto che tra i due c'è stato anche un intenso bacio.

Successivamente è stato il momento dell'esterna con Alessandro, il quale si è presentato sul posto di lavoro di Giulia con un peluche che è stato scelto da suo figlio. La tronista si è commossa e anche in questo caso è scattato il bacio.

Gli spoiler su Uomini e donne, inoltre, rivelano che in studio tra Daniele e Alessandro ci sono stati dei nuovi scontri verbali e il primo ha puntato il dito contro il rivale, dicendo che delle sue notti 'fumantine' nelle discoteche romane se ne parla molto in giro.

A quel punto, però, è intervenuta Giulia che ha assunto le difese di Alessandro dicendo che spetterà a lei scoprire se la sta prendendo in giro oppure no.

Daniele non ha gradito la presa di posizione della tronista e, furioso, ha lasciato lo studio di Uomini e donne, seguito da Giulia che lo ha rincorso.

Alessandro Zarino anticipa la scelta finale a U&D ma viene rifiutato

Ma nel corso dell'ultima registrazione di Uomini e donne trono classico ci sono stati anche altri colpi di scena che non sono passati inosservati. Nel dettaglio, infatti, possiamo svelarvi che c'è stata la scelta finale di Alessandro Zarino, il quale ha deciso di anticipare il fatidico momento conclusivo del suo percorso e lo ha fatto confessando il suo sentimento a Veronica.

La reazione della ragazza, però, non è stata quella che il tronista si aspettava. Veronica, infatti, non si è fatta problemi nel dire di non sentirsi pronta a vivere Alessandro fuori dal contesto televisivo e per questo motivo ha preferito dirgli di 'no'. A quel punto, però, la padrona di casa di U&D ha chiesto a Veronica se le facesse piacere poter salire sul trono e quindi diventare la nuova protagonista del programma e la sua risposta, in questo caso, è stata positiva.