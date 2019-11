Domenica 3 novembre torna Massimo Giletti con una nuova puntata di Non è l'Arena, il programma in cui si affrontano i temi più scottanti di Politica e attualità. E proprio di politica si tornerà a parlare dopo il silenzio della scorsa settimana imposto dalle elezioni in Umbria. Non è l'Arena del 3 novembre si aprirà con l'intervista a Maria Elena Boschi, esponente di spicco di Italia Viva (il nuovo partito di Matteo Renzi) ed ex Ministro della Repubblica.

Il talk show di La7 tornerà alla sua durata standard e finirà verso l'1:00 di notte (la settimana scorsa si era concluso alle 23:00 per lasciare la linea a Enrico Mentana per seguire lo spoglio delle schede nelle elezioni umbre).

Non è l'Arena, Maria Elena Boschi si farà intervistare da Massimo Giletti

Massimo Giletti, dunque, intervisterà Maria Elena Boschi; con l'ex Ministro verranno affrontati i temi di più stretta attualità, fra i quali i rapporti all'interno del governo, il grande consenso di Matteo Salvini e la manovra economica.

L'ex Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio è stata negli scorsi giorni protagonista di un duro scontro verbale con Zingaretti: la Boschi ha infatti attaccato il Pd definendolo un "partito delle Tasse", mentre Zingaretti ha a sua volta accusato l'ex Ministro di avere poche idee ("coloro che hanno poche idee hanno bisogno di attaccare gli altri"). Probabilmente Massimo Giletti chiederà alla Boschi anche delucidazioni in merito a questo botta e risposta.

Giletti parlerà anche dei rapporti tra malavita e spettacolo

Come annunciato dallo stesso Massimo Giletti in un video pubblicato dalla pagina Facebook del programma, durante Non è l'Arena di domenica 3 novembre si parlerà anche del rapporto tra la malavita e alcuni uomini dello spettacolo. Seppur non sia stato fatto alcun riferimento diretto, è probabile che Giletti facesse riferimento all'inchiesta di Fanpage intitolata 'Camorra Entertainment'.

Al centro di tale inchiesta vi sono (fra gli altri) i cantanti neo-melodici Tony Colombo e Tina Rispoli, a causa di alcune frequentazioni con uomini vicini alla Camorra (in particolare Fanpage fa riferimento a Nicola Inquieto, uomo di fiducia del boss Michele Zagaria e condannato a 16 anni di carcere). Il caso è stato trattato anche da Barbara D'Urso nel corso della puntata di 'Live-Non è la D'Urso' andata in onda lo scorso lunedì 28 ottobre.

Infine, nel corso della puntata di Non è l'Arena si affronterà anche l'argomento delle cosiddette 'Baby Squillo'. L'appuntamento con il programma condotta da Massimo Giletti è per domenica 3 novembre dalle ore 20:35 in diretta su La7 (o in diretta streaming sul sito del canale televisivo).