Giovedì 7 novembre è stata registrata una nuova puntata dedicata al trono classico di Uomini e donne che ha visto come protagonista soprattutto il tronista Giulio Raselli, di cui si parla per la maggior parte della puntata.

Giulio Raselli fa delle esterne simili sia con Giulia che con Giovanna

Stando a quanto riporta il sito Il Vicolo Delle News, la registrazione ha inizio con il tronista piemontese Giulio Raselli, il quale deciderà di portare in esterna le ragazze Giulia D'Urso e Giovanna Abate.

Entrambe le corteggiatrici hanno trascorso un'intera giornata insieme al valenzano, anche se a distanza di ventiquattro ore.

Sia la milanese che la romana saranno portate all'interno della casona, ma a quanto pare sarà l'Abate a suscitare maggiore intesa mentale rispetto alla sua rivale Giulia: il Raselli deciderà di raccontare il rapporto con i genitori - in particolare con la madre - ad ambedue le ragazze, ma se la D'Urso mostrerà apparentemente poco interesse per il suo sfogo, tutt'altra reazione avrà la corteggiatrice Giovanna, dimostrando di avere apprezzato molto il gesto avuto nei suoi confronti.

L'Abate, avendo capito che il tronista ha deciso di ripetere la medesima uscita con entrambe, s'infurierà per tutto il resto della puntata, arrivando addirittura a lanciargli una scarpa per la "mancanza di rispetto''. In studio, l'altra corteggiatrice Veronica Fedolfi si sentirà fuori luogo a causa del minore interesse del Raselli mostrato per lei e abbandonerà la puntata dopo essere stata incitata dal pubblico seduto.

Le esterne di Giovanna e Giulia si susseguiranno a fasi alterne, per poi arrivare alla notte: se Giulia si recherà nella stanza di Giulio per una ventina di minuti, il medesimo gesto sarà compiuto da Giulio per Giovanna.

I colleghi del tronista riterranno che l'esterna più corposa sia stata quella con Giovanna, sostenendo che con quest'ultima vi è non solo attrazione fisica ma anche feeling mentale, cosa non riscontrata con l'altra corteggatrice Giulia.

Giulia decide di non portare in esterna Alessandro

Nella puntata registrata il 31 ottobre, il corteggiatore Daniele Schiavon aveva abbandonato lo studio dopo aver visto un bacio scattato tra la tronista Giulia Quattrociocche e Alessandro Basciano. Nella registrazione del 7 novembre, invece, il romano tornerà a corteggiare la compaesana in seguito a varie discussioni avvenute nel post-puntata con la ragazza.

Per quanto riguarda l'altro corteggiatore, Alessandro Basciano, non verrà portato in esterna per volere della Quattrociocche che in settimana non ha avuto un umore tale da indurla ad uscire con il genovese. Tuttavia, sarà invitata dal pretendente Sonny a pranzare insieme nel noto Palazzo di Villa Borghese. Terminata l'esterna, la bella romana deciderà infine di eliminare definitivamente il ragazzo.

Niente spazio per i nuovi tronisti Veronica e Carlo

La scorsa settimana il pubblico in studio aveva assistito alla presentazione del nuovo tronista Carlo Pietropoli e alla scelta dell'ormai ex collega Alessandro Zarino, il quale aveva deciso di uscire fuori dallo studio insieme alla corteggiatrice Veronica Burchielli. Quest'ultima, tuttavia, aveva rifiutato la richiesta del napoletano ed era stata promossa a tronista dalla padrona di casa Maria De Filippi.

In base a quanto riportano le anticipazioni della registrazione del 7 novembre, sia Veronica sia Carlo non avranno spazio in puntata in quanto si parlerà prevalentemente dei colleghi Giulio e Giulia, la conduttrice si limiterà solamente a chiedere ad entrambi chi vogliano eliminare. È bene ricordare che i telespettatori vedranno in onda quanto riportato sopra soltanto tra due settimane.