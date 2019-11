Doppio colpo di scena nella registrazione di Uomini e donne del 27 novembre: oltre che della segnalazione che è arrivata su Giulia D'Urso, in studio si è ampiamente parlato della confessione inaspettata che ha fatto Veronica Burchielli. A poche settimane dall'inizio della sua avventura da tronista, la ragazza ha ammesso di pensare ancora ad Alessandro Zarino: dopo avergli detto "no" alla scelta, ora la napoletana chiede di poter avere un confronto con il giovane che oggi è insegnante di crossfit ad Amici.

Veronica dubita: Zarino è ancora nella sua testa

Oggi, mercoledì 28 novembre, è stata registrata una nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne: le primissime anticipazioni che ha riportato "Vicolo delle News", informano i telespettatori di due "notizie bomba" che sono state date in studio poche ore fa.

Veronica Burchielli, a meno di un mese dal suo "Insediamento" sul trono, ha confessato di pensare ancora ad Alessandro Zarino.

Dopo avergli detto "no" alla scelta ed essersi conquistata senza fatica la poltrona rossa del dating-show, pare che la giovane abbia fatto dei passi indietro: durante l'appuntamento odierno, la ragazza ha chiesto di poter avere un incontro chiarificatore con il tronista che ha rifiutato non molto tempo fa.

Sul blog che ogni settimana racconta in anteprima quello che accade negli studi di U&D, si legge anche che Veronica ha detto di non essere sicura del ruolo che le ha affidato Maria De Filippi tra le polemiche: la testa della ventenne, infatti, non è completamente libera per poter pensare ad intraprendere nuove conoscenze con i corteggiatori presenti.

Il dietrofront di Veronica fa infuriare Tina

Dopo aver ammesso di voler rivedere Alessandro per provare chiarire le incomprensioni che gli hanno impedito di diventare una coppia e di aver sperato fino all'ultimo che lui scendesse le scale per corteggiarla, Veronica è stata attaccata da tutti: Tina Cipollari, in primis, ha accusato la ragazza di essere falsa e di voler fare questo dietrofront dopo aver sentito il parere negativo che la maggior parte del pubblico si è fatto su di lei dopo la scelta senza lieto fine.

L'opinionista ha telefonato a Zarino dietro le quinte per chiedergli se poteva presentarsi in puntata e parlare con la Burchielli, ma lui ha risposto che non intendeva fare una cosa del genere perché di lei non si fida più (pare che il giovane abbia lasciato aperta la possibilità di un chiarimento, qualora a fare il primo passo sia la napoletana).

Dopo vari momenti di incertezze e dubbi, la tronista ha concordato con Maria De Filippi che andrà da Alessandro con una telecamera al seguito, e poi deciderà cosa fare della sua esperienza sulla poltrona rossa.