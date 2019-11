Negli ultimi giorni, si sta facendo un gran parlare del "no" che Veronica Burchielli ha rifilato ad Alessandro Zarino nella scelta: oggi, sulle pagine del nuovo numero di Uomini e donne Magazine, la ragazza ha spiegato le tante ragioni che l'hanno portata a rifiutare il tronista corteggiato per mesi. Sempre alla rivista di Gossip, poi, la napoletana ha raccontato le sensazioni che ha provato quando Maria De Filippi le ha chiesto di sedersi sulla poltrona rossa per cercare la sua vera anima gemella.

Veronica si giustifica: 'Alessandro non era davvero interessato a me'

Oggi, venerdì 22 novembre, è uscito un nuovo numero di Uomini e Donne Magazine, la cui copertina è quasi interamente dedicata alla scelta senza lieto fine di Alessandro Zarino. Sia l'ormai ex tronista che Veronica Burchielli hanno rilasciato un'intervista alla rivista ufficiale della trasmissione ed hanno spiegato cosa li abbia spinti a comportarsi come hanno fatto non più di una decina di giorni fa in studio.

La ragazza, in particolare, è stata interpellata sulle motivazioni che le hanno fatto rispondere di "no" alla scelta: "Non rinnego nulla, ho provato ad essere la persona di cui lui aveva bisogno, ma mi ha chiuso la porta".

La napoletana ha anche raccontato di essersi lasciata guidare dall'istinto quando ha rifiutato l'uomo che ha corteggiato per oltre due mesi: "Gli avrei detto sì solo per la paura del dopo, ma penso di meritarmi qualcosa di meglio".

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Anticipazioni Tv

La giovane, inoltre, è convinta del fatto che Alessandro non provasse un reale interesse nei suoi confronti, ma che lei fosse quella che gli piaceva un po' di più rispetto a tutte le altre. Anche per questo non se l'è sentita di lasciare con lui la trasmissione.

I dubbi della Burchielli sulla scelta: 'La meno emozionante della storia'

Veronica, sempre al magazine di Uomini e Donne, ha descritto con parole molto forti il momento in cui Zarino le ha comunicato che voleva frequentarla lontano dalle telecamere: "Non l'ho visto per nulla preoccupato di perdermi.

Lui mi ha sottovalutata, e queste sono state le conseguenze".

"Quella a cui ho preso parte, è stata la scelta meno emozionante di tutta la storia della trasmissione", ha tuonato la napoletana che da un paio di settimane è stata promossa al ruolo di tronista (proprio al posto di Alessandro).

A proposito della proposta che le ha fatto Maria De Filippi di cercare l'amore in una nuova veste, la Burchielli ha detto: "In quel momento, non c'ho capito niente.

Un blackout. Non avrei mai pensato potesse accadere, ma ho provato un senso di carica".

La ragazza ha concluso il suo sfogo dicendosi certa del fatto che U&D sia davvero il posto giusto per lei per trovare la persona giusta che, per colpirla, dev'essere intelligente e con un grande cuore.