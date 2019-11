Nuovo spazio dedicato alle notizie su Beautiful, la soap opera seguita da oltre 500 milioni di telespettatori nel mondo. Le anticipazioni delle puntate in onda a novembre negli Usa, annunciano un clamoroso colpo di scena riguardante Hope Logan, interpretata dall'attrice Annika Noelle. Nel dettaglio, la figlia di Brooke potrebbe avere un serio disturbo mentale. Una teoria avvalorata dalla sua fortissima ossessione nei confronti del piccolo Douglas, il figlio di Thomas.

Beautiful: Hope ossessionata da Douglas

Lo strano comportamento della figlia di Brooke (Katherine Kelly Lang) sarà al centro delle vicende ambientate a Beverly Hills. Gli spoiler di Beautiful riguardanti le puntate trasmesse nel mese di novembre sulla Cbs annunciano che Hope dimostrerà una vera e propria ossessione nei confronti di Douglas. La donna, infatti, crederà che Thomas non sia adatto a crescere un bambino, visto i suoi evidenti problemi psicologici.

Per questo motivo, la Logan farà credere al Forrester di nutrire ancora dei sentimenti per lui. Peccato che si tratti di una strategia studiata a tavolino con la complicità della madre ed all'oscuro di Liam (Scott Clifton). Un piano che purtroppo le si ritorcerà contro. L'ex marito, infatti, le proporrà di trascorrere una notte di passione con lui, sebbene non sappia ancora che la donna vuole il figlio di Caroline tutto per sé.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

La Logan potrebbe avere un disturbo mentale come Thomas

Le trame americane di Beautiful, rivelano che Hope potrebbe avere un disturbo mentale che andrebbe a spiegare la forte ossessione che prova nei confronti di quest'ultimo. Una teoria lanciata da alcuni portali americani che sta facendo il giro della rete. La donna, infatti, dimostrerà di essere disposta a tutto pur di avere la custodia del bambino.

Ma non solo pretenderà di essere addirittura l'unico genitore a prendersene cura. Dall'altro canto, Thomas (Matthew Atkinson) non le renderà vita facile, in quanto non vorrà assolutamente perdere del frutto dell'amore con Caroline, perita per un brutta malattia alcuni mesi prima. Per tutti questi motivi, il Forrester e la Logan sono sospettati avere alcuni problemi mentali. Inoltre quest'ultima trascurerà Liam e la piccola Beth per ultimare il suo piano.

La figlia di Brooke diventa la madre di Douglas

Possiamo anticipare che nelle prossime puntate americane, la figlia di Brooke riuscirà a far firmare i documenti al figlio di Ridge, tanto da renderla madre del bambino. Tuttavia, Hope non ha mai mostrato segni di instabilità mentale a differenza di Thomas. Eppure questa sua ossessiono verso Douglas dimostrerebbe il contrario. Non ci resta che attendere le prossime anticipazioni delle puntata americane per scoprire come andrà a finire la vicenda.