Le anticipazioni del Paradiso delle signore relative alla prossima settimana rivelano che Riccardo e Nicoletta si prepareranno per fuggire. Marta, invece, sarà colta da un malore improvviso e Vittorio incomincerà a sospettare che possa essere incinta. Su di un altro versante, invece, scopriremo che Umberto riuscirà a trovare un modo per impossessarsi del denaro della famiglia Brancia.

Cesare, nel frattempo, farà di tutto per riuscire a portare a termine il suo piano, ovvero, quello di allontanare il più possibile sua moglie Nicoletta dall'amante Riccardo. Con una mossa dell'ultimo momento, infatti, riuscirà ad intercettare il loro piano di scappare e gli metterà i bastoni tra le ruote.

Anticipazioni lunedì e martedì: Nicoletta ha un malore

La puntata di lunedì 11 novembre de Il Paradiso delle signore sarà incentrata su Silvia, la quale sarà bel lieta di preparare i bagagli di sua figlia Nicoletta allo scopo di allontanarla da Riccardo. La donna, però, non sarà a conoscenza del machiavellico piano che metteranno in scena i due innamorati allo scopo di coronare il loro sogno d'amore.

Riccardo, infatti, sarà alle prese con la progettazione della fuga, mentre Nicoletta cercherà di fingere il più possibile di aver accettato la decisione di suo marito di lasciare la città.

Roberta, invece, riceverà una proposta molto interessante da parte di un editore. Quest'ultimo si dirà interessato alla pubblicazione del libro scritto da Federico. Al grande magazzino, intanto, ci sarà grosso fermento.

Agnese chiederà a Vittorio di assumere la nipote di Rosalia come nuova Venere. La donna vorrebbe tanto combinare la ragazza con suo nipote Rocco. Tra i due, però, le cose non andranno esattamente come Agnese si aspettava. Marta, invece, sarà colta da un malore improvviso.

Episodi da mercoledì a venerdì del Paradiso delle signore: la fuga finisce male

La giovane Guarnieri farà preoccupare suo marito Vittorio che, tuttavia, sarà entusiasmato da una convinzione.

L'uomo, infatti, crederà che la sua donna possa essere incinta. Nella puntata di mercoledì 13 novembre del Paradiso delle signore vedremo che Umberto e Adelaide continueranno a tramare contro i Brancia. Guarnieri, allo scopo di ottenere i risultati sperati, deciderà addirittura di corteggiare Flavia.

Giovedì, invece, vedremo che Riccardo commetterà un passo falso. Il ragazzo, infatti, confesserà a Cosimo le sue intenzioni di scappare via con Nicoletta. Questa decisione gli costerà molto.

Tra Maria e Rocco le cose non riusciranno proprio a decollare dal momento che il ragazzo ha nella mente solo Marina. Cesare, infine, nel corso della puntata di venerdì 15 novembre si renderà protagonista di una mossa che ostacolerà i piani di Riccardo e Nicoletta.