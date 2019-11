Venerdì 8 novembre negli Usa assisteremo all'uscita di scena di un personaggio principale di Beautiful. Le trame delle puntate trasmesse sulla Cbs, rivelano che tutti gli occhi saranno puntati su Thomas Forrester, Xander Avant e Flo Fulton, i quali, secondo i portali americani, sono in lizza per uscire dal cast della soap opera di Bradley Bell.

Beautiful: Flo esce di scena? Katrina Bowden fuori dal cast

C'è grande attesa per sapere quale personaggio principale morirà nel corso della puntata dell'8 novembre sulla Cbs.

Le anticipazioni di Beautiful annunciano che su questa story-line di inizio autunno ci sono tante teoria. Alcuni portali americani svelano che a perdere la vita potrebbe essere uno tra Thomas, Flo e Xander. Scendendo nel dettaglio, l'uscita di scena più probabile potrebbe essere quella di Florence, interpretata dall'attrice Katrina Bowden. La donna attualmente sta girando un film in Australia, tanto che la sua lontananza dal set americano potrebbe essere associata alla sua uscita di scena.

Come saprete il personaggio ha salvato la vita di Katie Logan, donandole un rene per riscattarsi dopo aver causato, tanto dolore ad Hope e Liam per lo scambio delle culle. Ma ecco arrivare altre ipotesi che potrebbero mettere tutto nuovamente in discussione.

Hope in pericolo a causa di Thomas

Anche Hope (Annika Noelle), Xander, Zoe e Shauna potrebbero rischiare di morire. La Logan, infatti, si metterà in pericolo quando si riavvicinerà a Thomas, esclusivamente per ottenere la custodia esclusiva di Douglas.

Per questo motivo, il Forrester potrebbe commettere un crimine ai suoi danni dopo che era stato coinvolto nel drammatico incidente stradale costato alla vita ad Emma Barber. Tuttavia gli spoiler americani di Beautiful svelano che l'attrice Annika Noelle si trova ancora nel set come Denise Richards, che ha recentemente prolungato il suo contratto. L'interprete che dà il volto a Shauna Fulton è attualmente protagonista di un triangolo amoroso con Ridge e Brooke.

Il Forrester uccide Xander o muore?

Se Shauna e Hope continueranno ad essere protagoniste delle vicende ambientate a Los Angeles, Thomas e Xander potrebbero essere gli unici a rischiare davvero di morire. Nel dettaglio, l'Avant potrebbe morire per proteggere Zoe dalle folle intenzioni del Forrester. Lo stagista, infatti, è sicuro che il padre di Douglas sia il responsabile del decesso di Emma, tanto da ritenerlo una persona instabile mentalmente.

Per questo motivo, il figlio di Ridge potrebbe vendicarsi del ragazzo per essere stato smascherato. Ma attenzione perché alcuni siti statunitensi annunciano che a perdere la vita potrebbe essere lo stesso Thomas.