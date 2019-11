È finita l’attesa per poter vedere finalmente sul piccolo schermo italiano la nuova fiction Mediaset “Oltre la soglia” diretta da Monica Vullo e Riccardo Mosca, e in grado di esplorare la dimensione del subconscio. Le anticipazioni del secondo appuntamento che sarà trasmesso mercoledì 13 novembre 2019, salvo variazioni di palinsesto a partire dalle ore 21:25, rivelano che la protagonista Tosca Navarro alle prese con un tormentato passato, cercherà di sfuggire alle avance insistenti di Piergiorgio Di Muro.

In particolare, la neuropsichiatra infantile e ribelle si allontanerà dal Pm della procura, dopo non aver fatto fatica ad accorgersi che si sia preso una cotta per lei.

Spoiler secondo episodio: Tosca si allontana da Di Muro

Dagli spoiler della seconda puntata della serie tv che vede protagonista l’attrice Gabriella Pession e che i telespettatori potranno seguire il 13 novembre 2019 in prima serata, si evince che entreranno in scena Roberto (Micheke Soadavecchia) e Silvia (Martina Cerroni).

Quest’ultima dopo aver avuto una crisi improvvisa mentre si troverà a scuola, verrà condotta in reparto da Tosca, una psichiatra fuori dagli schemi, che inizierà a fare delle indagini per scoprire per quale causa una ragazza così studiosa ha dentro di sé tutta questa rabbia. Ebbene sì la Navarro ancora una volta farà il possibile per risolvere i casi più complessi, unendo la medicina alla psicologia.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

A complicare la situazione sarà l’amica Caterina, visto che attraverso i suoi racconti verranno alla luce delle verità sconvolgenti. Nel contempo Di Muro non farà altro che avere nei suoi pensieri Tosca, d'altronde entrambi sapranno di provare una forte attrazione fisica reciproca. A questo punto l’affascinante magistrato Piergiorgio deciderà di fare delle ricerche sul conto della psicologa, che intanto sarà sempre più distante da lui.

La responsabile del reparto di neuropsichiatria infantile, troverà qualsiasi scusa per mettere un freno alle avance del Pm della procura. Successivamente, Tosca farà la conoscenza di un ragazzo chiamato Roberto, abbastanza disorientato a causa di una sorta di dipendenza dalla musica.

Trama e cast della prima puntata della nuova fiction Mediaset

Questa sera mercoledì 6 novembre 2019, sulla rete ammiraglia Mediaset aprirà i battenti la nuova serie televisiva prodotta da Paypermoon Italia, ideata da Laura Ippoliti, e ambientata a Roma.

Narra la storia di Tosca Navarro (Gabriella Pession) il primario di un reparto all'avanguardia specializzato per la cura di adolescenti affetti da disturbi psichici. La psicologa sarà dotata di un intuito e di un’empatia fuori dal comune, per aver sofferto di schizofrenia. Stando a contatto con i suoi pazienti, la protagonista dello sceneggiato purtroppo andrà incontro al rischio di poter far scoprire all'intero mondo il suo oscuro segreto.

Durante le ore lavorative, Tosca avrà al suo fianco altri psichiatri e psicologi, soprattutto il collega Alessandro Agosti (Paolo Briguglia), verso cui nutrirà stima. All'interno della clinica ci saranno anche la simpatica e umile caposala Maria Palli (Ida Sansone), e il dottor Francesco Negri (Alessandro Tedeschi), uno psichiatra che sarà in continua competizione con la Navarro. A sostenere quest’ultima ci sarà Barbara Cappello (Nina Torresi) una solare psicologa innamorata profondamente del marito. Tosca per via della sua professione spesso metterà piede nel tribunale dei minori e dei servizi sociali, e si scontrerà con Piergiorgio Di Muro (Giorgio Marchesi) uno dei PM della procura più scrupolosi: i due instaureranno un rapporto di amore e odio. Infine, dello staff farà parte anche Mirta Tonutti (Camilla Ferranti), un assistente sociale che avrà una perfetta complicità con Tosca.