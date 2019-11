La soap opera Beautiful in onda su Canale 5 promette anticipazioni decisamente intricate. Nelle puntate americane che vedremo prossimamente, Hope rifiuta Thomas durante la luna di miele, scatenando l'inferno nella sua mente malata. Ad accorgersi della pericolosità del giovane Forrester è Brooke che, spaventata, cercherà appoggio in Ridge. Un aiuto che non arriverà mai, dal momento che Ridge certo non potrà mai ammettere che suo figlio sia completamente fuori controllo.

Anticipazioni americane Beautiful: il passo falso di Hope

Nelle puntate americane di Beautiful, Hope e Thomas saranno una coppia a tutti gli effetti. Questo, almeno, è quanto i due faranno credere ai loro familiari. In realtà la situazione è piuttosto complicata. Thomas, ossessionato dalla giovane stilista, ha manipolato il piccolo Douglas per convincerla a sposarlo. Come se non bastasse, le ha fatto credere che Liam abbia passato la notte con Steffy.

Peccato che sia stato proprio lui a narcotizzare lo Spencer con delle pillole comprate dall'amico spacciatore Vincent. Tutto sta funzionando secondo i piani malvagi di Thomas che, ricordiamo, è anche al corrente del fatto che Beth, la figlia creduta morta da Hope e Liam, sia viva.

Mentre si stanno svolgendo i preparativi per il matrimonio di Hope e Thomas, Liam ripensa ai momenti magici vissuti con la ex moglie.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Inconsapevole delle trame malvagie del rivale, non potrà fare altro che rassegnarsi. Nonostante le raccomandazioni e gli avvertimenti della madre, certa che il giovane Forrester sia pericoloso, Hope diventerà la moglie di Thomas. Qualcosa però andrà storto.

Flo pronta a rivelare che Beth è viva

Stando alle anticipazioni americane di Beautiful, Flo si recherà alla cerimonia di nozze di Hope e Thomas con l'intenzione di rivelare tutta la verità su Beth.

La Fulton minaccerà Zoe che, con un'abile opera di persuasione, la convincerà a tenere la bocca chiusa.

Conclusa la cerimonia, Hope e Thomas si troveranno da soli, pronti a passare la loro prima notte di nozze. Hope però non se la sentirà di concedersi a lui. Il novello sposo proverà a mantenere la calma e a confortare la novella sposa, sebbene dentro di lui si sia scatenato l'inferno. Accecato dalla rabbia e dal risentimento, giurerà vendetta.

Quello che è certo, almeno per momento, è che il segreto su Beth non dovrà mai venire a galla. L'oscuro scopo di Thomas è costruire una famiglia perfetta con Hope e Douglas, estromettendo una volta per tutte Liam. Un piano che porterà inevitabilmente a conseguenze disastrose, come confermano le anticipazioni americane di Beautiful. Qualcuno infatti, si farà molto male.