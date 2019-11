Nuovi colpi di scena attendono i fan de Il Segreto nelle puntate in onda nel corso delle prossime settimane su Canale 5 e che vedranno inaspettati risvolti riguardanti alcuni dei protagonisti a seguito dell'attentato che è costato la vita alla neo moglie Maria Elena e che vedremo in onda questa settimana. Matias e Maria saranno rimasti gravemente feriti dopo lo scoppio della bomba ed in particolare la Castaneda si vedrà costretta sulla sedia a rotelle.

La giovane nipote di Raimundo sarà disperata per aver perso l'uso delle gambe e la successiva notizia della tragica morte di Adela la getterà nello sconforto più totale. Sarà Fernando a stare vicino alla sua ex moglie, tanto che quest'ultima deciderà di trasferirsi a casa sua con i piccoli Esperanza e Beltran.

Anticipazioni Il segreto, puntate novembre: Maria paralizzata dopo l'attentato alle nozze di Fernando

Nelle puntate in onda nella settimana dal 4 al 9 novembre un tragico evento sconvolgerà Puente Viejo proprio nel giorno del matrimonio di Fernando Mesia e Maria Elena.

Un ordigno esplosivo infatti, scoppierà proprio nel corso del banchetto di nozze, causando la morte della sposa e gettando di fatto il Mesia nella disperazione. Anche Matias e Maria verranno feriti gravemente ma, mentre il locandiere sembrerà riprendersi abbastanza in fretta, per Maria le cose sembreranno più complicate. La figlia di Emilia infatti, si risveglierà dopo un lungo periodo di incoscienza, scoprendo di essere paralizzata e condannata sulla sedia a rotelle. La Castaneda non si darà pace per aver perso l'uso delle gambe e allontanerà tutte le persone che le vogliono bene.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Il segreto, spoiler: Maria e Fernando vanno a vivere insieme dopo l'attentato

Le anticipazioni riguardanti i nuovi episodi in onda nel corso delle prossime settimane svelano che sarà Fernando a riuscire, in qualche modo, a stare vicino a Maria, anche dopo la tragica notizia della morte di Adela. L'incidente misterioso che causerà la scomparsa della moglie di Carmelo metterà in allarme Fernando, il quale riterrà che la Villa non sia un posto sicuro in cui vivere, sia per lui che per la Castaneda.

I due quindi, di comune accordo, decideranno di andare a vivere insieme presso la residenza 'La Havana', la tenuta che Mesia aveva ricevuto in dono da Maria Elena poco prima delle nozze. Gli spoiler rivelano che Raimundo sarà favorevole alla decisione della nipote, mentre donna Francisca verrà tenuta all'oscuro sino a cose compiute, per impedirle di protestare.

Questo e molto altro nelle nuove puntate della soap Il Segreto che vedremo in onda nel corso del mese di novembre, come sempre tutti i pomeriggi su Canale 5 a partire dalle 16:10 circa.

Ricordiamo, per chi si fosse perso le ultime puntate, che queste sono disponibili sul sito Mediaset Play.