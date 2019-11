Innumerevoli colpi di scena accadranno ad inizio mese nelle vicende ambientate a Beverly Hills. Le anticipazioni di Beautiful in onda dal 4 all'8 novembre negli Usa, rivelano che Liam Spencer rimarrà sbalordito quando scoprirà che Steffy si vede con un altro uomo. Brooke Logan e Ridge Forrester, invece, saranno protagonisti di un ennesimo litigio a causa di Hope e Thomas.

Beautiful, puntate 4-8 novembre: Liam prova gelosia nei confronti di Steffy

Gli spoiler di Beautiful riguardanti le puntate da lunedì 4 a venerdì 8 novembre in Usa, indicano che Liam apprenderà che Steffy sta uscendo con un nuovo spasimante, tanto da provare un inspiegabile gelosia.

Thomas, invece, chiederà ad Hope di trascorrere una notte insieme a lui in cambio della custodia parziale di Douglas. La Logan rimarrà molto spaesata dalla richiesta dell'ex marito, nonostante sia disposta a tutto pur di strappargli il figlio. Dall'altro canto, Steffy cercherà di convincere il fratello a non concedere la custodia di Douglas alla sorellastra. Per questo motivo, si prospettano attimi di tensione tra i due contendenti.

Shauna vicino a Ridge

A casa di Eric e Quinn, Ridge si avvicinerà pericolosamente a Shauna dopo la crisi coniugale con Brooke. In particolare, la Fulton offrirà al Forrester una spalla su cui piangere per un suo tornaconto personale. La madre di Flo, infatti, avrà intenzione di approfondire la conoscenza dopo il bacio scambiato al bikini Bar e durante la festa di Halloween.

Nuovo litigio tra Brooke e il Forrester

Stando alle trame di Beautiful in onda questa nuova settimana sulla Cbs (4-8 novembre), si evince che Ridge e Brooke avranno un nuovo scontro a causa dell'adozione di Douglas da parte di Hope dopo i guai provocati dal tradimento con Shauna.

La Logan, infatti, pretenderà che il consorte convinca Thomas a firmare i documenti del passaggio del figlio di Caroline a sua figlia. Dall'altro canto, il Forrester crederà che Thomas abbia soltanto bisogno di trovare la sua strada grazie ad una guida. Inoltre l'uomo sarà all'oscuro dal piano architettato dalle due donne per allontanare Douglas dal padre. Zoe, nel frattempo, sarà sempre più attratta da quest'ultimo. In particolare, la Buckingham bacerà il giovane con grande trasporto. Peccato che quest'ultimo sia ancora ossessionato dall'ex moglie.

Lo Spencer vuole tornare a lavorare insieme a Bill e Wyatt

Allo stesso tempo, Thomas e Douglas organizzeranno una serata romantica in onore della figlia di Brooke. Proprio quest'ultima sarà favorevolmente colpita dalla tavola apparecchiata con candele, fiori ed una bottiglia di champagne. In questo frangente, il giovane approfitterà della debolezza di Hope per il figlio per ottenere la sua custodia condivisa.

Per tale ragione, il piano della Logan le si rivolterà contro, tanto da metterla addirittura in serio pericolo. Dall'altro canto, Liam confiderà a Steffy di aver intenzione di tornare a lavorare per la Spencer Pubblications in moda da poter stare accanto a Bill e Wyatt.