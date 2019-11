"Fa rabbrividire": Elisabetta Gregoraci boccia senza mezzi termini Benedetta Bosi, la nuova fiamma del suo ex, Flavio Briatore e padre del figlio Nathan Falco, 'colpevole' d'essere poco più di una bambina. Ma soprattutto boccia l'ex marito. Tra i due partner della neo coppia, c'è la bellezza di 49 anni di differenza: lui ha 69 anni, lei appena 20. 'Dettaglio' che non è sfuggito ai commentatori: qualcuno ha già ribattezzato lei 'baby fidanzata'.

L'unica che sulla novità non si era espressa, preferendo il silenzio, era stata la showgirl calabrese. Finché, sollecitata dai follower, sui social si è lasciata andare a commenti senza possibilità di fraintendimento.

Scoop e scatti pubblicati dal settimanale 'Chi'

A fare lo scoop sul flirt del momento, la nuova relazione di Flavio Briatore, è stato Chi. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini ha pubblicato scatti che mostrano Flavio con la 'baby fidanzata' a Malindi, nel Billionaire, lussuoso resort dell’imprenditore, praticamente la sua seconda casa in Kenya.

Lui è stranoto per la sua carriera da team manager in Formula 1 e per essere propreitario di locali mondani, oltre che per le sue ex famose, quali le modelle Naomi Campbell e Heidi Klum. E poi Elisabetta Gregoraci che è stata sua moglie dal 2008 fino alla separazione nel 2017.

Di Benedetta si sa, invece, che è toscana di Strettoia, paesino vicino a Pietrasanta in Versilia, è un'ex reginetta di bellezza, avendo conquistato il titolo di Miss Carnevale Pietrasantino nel 2016.

Oggi vive con la sorella Diletta a Milano e studia Giurisprudenza alla Cattolica. Secondo indiscrezioni, forse i due si sarebbero conosciuti poco tempo fa al Twiga a Marina di Pietrasanta di proprietà di Briatore. Lui l'avrebbe conquistata invitandola a cena a Montecarlo dove Briatore vive: avrebbe inviato un'auto a prenderla, per poi riaccompagnarla a casa. Quindi, con la ragazza che sognerebbe di diventare giudice, avrebbero trascorso un weekend romantico volando a Roma con il jet privato di lui e abitando in un hotel a cinque stelle.

Ultima tappa, sempre con l'aereo privato, in Africa per la vacanza nel resort. Dopo la pubblicazione degli scatti tra un bacio e un tuffo la ragazza, stordita dall'improvvisa notorietà per cui nel giro di poche ore sono triplicati i suoi follower di Instagram diventando oltre 10 mila, ha scelto di tutelare la sua privacy. Ha cancellato il suo account Facebook e ha reso privato il profilo Instagram.

D'altro canto, Benedetta, la cui bellezza non passa inosservata, non appartiene al mondo dello spettacolo anche se in passato aveva detto di non disdegnare l'idea di sfilare in passerella.

La reazione indignata di Elisabetta

Mezzo secolo di differenza tra lui e lei: una differenza d'età che alimenta ulteriormente il Gossip, oltre a giudizi taglienti e sarcasmi sul Web. Il flirt del suo ex marito è al momento la notizia più visualizzata, con tanto di foto.

Per questo, l'ex modella Elisabetta Gregoraci, forse per distrarsi, è andata a fare una vacanza in California con il figlio di nove anni Nathan. Alla fine, però, non ha potuto esimersi dal fare un commento sui social.

A una follower che le ha chiesto la sua opinione in merito, Gregoraci ha risposto che il problema non è avere un nuovo rapporto, ma è l'età che destabilizza. E poi ha aggiunto: "Più che destabilizzare, fa rabbrividire". Un altro utente le ha scritto che ha fatto bene a prendere le distanze dal suo ex marito. "Credo che tu abbia sopportato tanto in questi anni”, le ha scritto qualcuno e lei ha confermato lapidaria: “Tanto“.

La storia però si ripete in forme simili: Elisabetta Gregoraci ha anche lei un passato da reginetta di bellezza, come Miss Calabria e Miss Sorriso nell'ambito del concorso di Miss Italia. Quando nel 2005 incontrò il suo futuro marito aveva 25 anni, lui 54, quindi tra i due c'era comunque una rilevante differenza d'età. Dopo la separazione consensuale da Briatore nel 2017, Gregoraci ha sempre dichiarato di avere con l'ex marito un buon feeling per il bene del figlio. "La nostra è stata una separazione consensuale, io e Flavio abbiamo un ottimo rapporto e ci vogliamo ancora bene", ha detto la showgirl calabrese per poi aggiungere: "Forse sono stata una delle poche che gli hanno voluto bene davvero": Ma le vacanze trascorse insieme d'amore e d'accordo proprio ques'estate con il bambino, sembrerebbero, a questo punto, un lontano ricordo.