Nuovo spazio dedicato a Beautiful, la soap opera di grandissimo successo in tutto il mondo. Gli spoiler delle puntate trasmesse a novembre negli Usa, rivelano che Ridge Forrester sembrerà aver dimenticato Brooke Logan, quando confesserà a Shauna Fulton di provare dei sentimenti per lei.

Beautiful: Ridge diviso tra Shauna e Brooke

Il triangolo amoroso formato da Ridge - Brooke e Shauna sarà al centro delle vicende ambientate a Los Angeles.

Le anticipazioni di Beautiful, riguardanti le puntate trasmesse a novembre sulla Cbs, rivelano che lo stilista sarà sempre più vicino alla Fulton dopo che la sua figlia aveva finto di essere la madre naturale di Beth, presa in adozione inconsapevolmente da Steffy. Se Flo donerà un rene a Katie dopo essere stata colta da malore, sua madre sarà sempre più intenzionata a farsi largo nella grande famiglia Forrester.

Per questo motivo metterà gli occhi sull'amministratore delegato della grande casa di moda. La rivale della Logan, infatti, arriverà proprio nel momento giusto in quanto il matrimonio tra la madre di Hope e lo stilista è in crisi per via di Thomas. Proprio quest'ultimo darà il suo contributo, tanto da confessare alla matrigna che Ridge (Thorsten Kaye) ha passato una notte con Shauna al Bikini Bar dopo aver abusato di alcool.

Il Forrester lascia la Logan

Stando alle trame americane di Beautiful si evince che il Forrester e Brooke (Katherine Kelly Lang) inizieranno a litigare sempre più frequentemente. Se la Logan riterrà Thomas una persona particolarmente violenta e instabile psicologicamente, il padre riterrà giusto concedergli una nuova chance dopo quello che aveva fatto ad Hope (Annika Noelle) e Liam Spencer (Scott Clifton).

Alla fine, il Forrester sarà messo di fronte ad una difficile scelta. Il figlio di Eric, infatti, deciderà di lasciare la moglie, tanto da trasferirsi a vivere in casa di Quinn insieme al figlio e nipote. Qui Shauna lo aiuterà a superare il difficile momento, tanto da scambiarsi perfino un bacio. Dall'altro canto, Brooke aiuterà la figlia a lottare per ottenere la custodia esclusiva di Douglas.

Il figlio di Eric fa una dichiarazione d'amore alla Fulton

Nel frattempo, nell'azienda di famiglia il figlio di Eric, profondamente ferito e deluso dal comportamento della consorte, confesserà alla Fulton di provare dei sentimenti per lei.

Una vera e propria dichiarazione d'amore che sembrerà avvicinare Shauna all'oggetto dei suoi desideri. Come reagirà Brooke dinnanzi alla formazione di questa nuova coppia? In attesa di saperlo, si ricorda che questi appuntamenti saranno visibili in Italia solo tra un anno a causa della differenza di emissione con gli Usa.