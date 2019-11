A Un posto sole proseguono le avventure dei protagonisti delle storie che ruotano attorno a Palazzo Palladini. Nella settimana che va dal 18 al 22 novembre, Diego comincerà a riprendere la sua vita in mano, Carla subirà un'aggressione e Vittorio cercherà di farsi perdonare da Alex.

Un posto al sole, spoiler dal 18 al 22 novembre: Vittorio aiuta Carla

Le anticipazioni dal 18 al 22 novembre di Un posto sole raccontano che Carla verrà aggredita e Vittorio si rivolgerà ad Alex per lo spiacevole avvenimento.

Mia verrà a conoscenza del fatto in maniera improvvisa. Il ragazzo deciderà di prendere a cuore la storia di Carla, sorprendendo Michele per la sua sensibilità. Più tardi, il giovane Del Bue proverà a baciare Alex, ma questa lo rifiuterà senza dargli una motivazione. Nel corso della settimana, Vittorio confesserà il suo tradimento con Anita e cercherà di farsi perdonare da Alex. Franco e Angela, nel frattempo, avranno dei problemi con la maestra di Bianca: il primo incontro con l'insegnante non andrà al meglio e i due proveranno ad approfondire la situazione scolastica della bambina.

Nel corso della settimana, Bianca continuerà ad essere sotto pressione a causa della maestra Gagliardi e Angela deciderà di andare a parlarle nuovamente.

Anticipazioni Un posto al sole fino al 22 novembre: Patrizio aiuta Diego a ricominciare

Le trame di un Posto al sole della settimana fino al 22 novembre, rivelano che Giulia finalmente riuscirà a voltare pagina e sarà molto presa da Marcello. Roberto, intanto, esaminerà dei documenti inerenti alla gestione dei cantieri e si precipiterà da Marina per affrontare Alberto.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Un Posto Al Sole

Quest'ultimo dovrà rendere conto della gestione degli ultimi mesi dei cantieri e sarà in seria difficoltà. Successivamente, l'imprenditore tenterà di convincere Clara a dare una possibilità a Cipriani, ma la donna sembrerà decisa a rifiutare la proposta del Palladini.

Patrizio sarà deciso ad aiutare Diego. Il Giordano, dopo l'esperienza del carcere avrà delle difficoltà a rientrare nella vita di tutti i giorni.

Suo fratello penserà ad un'idea che potrebbe rimettere in gioco Diego. Il giovane chef ci riuscirà? Intanto Guido riceverà una bella notizia da Mariella, ma questa novità potrebbe causare un po' di tristezza in Cerruti. Serena e Filippo si riavvicineranno e la donna, presa dal momento positivo, deciderà di fare al marito una proposta molto importante. Di cosa si tratterà?

Un posto al sole è seguita da milioni di telespettatori tutte le sere, dal lunedì al venerdì su Rai 3 a partire dalle 20:45.

La soap partenopea deve il suo successo alla varietà degli argomenti che le storie riescono ad affrontare, riuscendo a creare un giusto equilibrio tra serietà e leggerezza.