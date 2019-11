Nuovo spazio dedicato alle notizie su Beautiful, lo sceneggiato americano diventato un vero e proprio pilastro della televisione internazionale. Le trame americane trasmesse a novembre sull'emittente Cbs, rivelano che il ritorno di Thomas Forrester creerà non pochi problemi ad Hope Logan. Nel dettaglio, il figlio di Brooke arriverà a ricattare l'ex moglie per aver tentato di ucciderlo, facendolo precipitare dalla ringhiera.

Beautiful: Hope apprende che Thomas è vivo

Si annunciano tempi duri per Hope nel corso dei prossimi appuntamenti autunnali della soap opera americana. Le anticipazioni di Beautiful in onda attualmente negli Usa, rivelano che la madre di Beth dovrà fare i conti con la vendetta di Thomas (Matthew Atkinson). Nell'episodio andato in onda ieri 19 novembre sulla Cbs, Brooke (Katherine Kelly Lang) ha impedito alla figlia di raccontare la verità sulla scomparsa del Forrester a Ridge.

Un comportamento che ha mandato sempre più in crisi la Logan, che ha accettato le direttive della madre per paura di perdere sia l'affido di Douglas che Liam. Ma ecco arrivare il colpo di scena: la donna ha scoperto che l'ex marito è sopravvissuto alla drammatica caduta, piena presumibilmente di acido solforico, comparendo all'improvviso nella sua stanza. In questa occasione, la ragazza, in preda ad un comprensibile stupore, si è precipitata di corsa ad abbracciarlo.

Il Forrester tiene in pugno la Logan grazie ad una registrazione

Gli spoiler di Beautiful rivelano che Thomas dimostrerà un comportamento inaspettato, visto che fingerà di essere molto calmo. Questo dettaglio potrebbe essere l'anticamera di una vendetta nei confronti di Hope (Annika Noelle). Proprio quest'ultima temerà per la sua vita e quella dei suoi cari, visto che è l'unica a sapere cos'è realmente successo qualche giorno prima alla Forrester Creations.

A tal proposito, i portali americani annunciano che il figlio di Ridge (Thorsten Kaye) potrebbe ricattare la Logan in quanto avrebbe in mano una registrazione che potrebbe incastrarla.

In particolare, l'uomo potrebbe farla finire in prigione con l'accusa di aver tentato di ucciderlo, quando lo aveva gettato giù dalla ringhiera. Per questo motivo, Thomas potrebbe tenere in pugno l'ex moglie, convincendola a lasciare Liam Spencer (Scott Clifton) pur di non essere denunciata alla polizia.

Una nuova story-line che si annuncia ricca di colpi di scena, che vedrà il padre di Thomas disposto a tutto pur di allontanare le Logan dall'azienda di famiglia: ci riuscirà? In attesa di scoprire cosa succederà, si ricorda che questi episodi saranno trasmessi tra un anno su Canale 5 a causa della differenza di emissione con gli Stati Uniti.