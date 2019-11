In onda da martedì 22 ottobre, "Il Collegio 4", il noto docu-reality trasmesso su Rai 2 basato sul format britannico "That'll Theach 'em" di Channel 4, volge al termine. Le anticipazioni relative all'ultima puntata di martedì 26 novembre, rivelate dal video trasmesso al termine della penultima puntata, sono ricche di importanti novità. In particolare, si assisterà alla punizione di Gabriele Montuori, all'occupazione della struttura da parte dei collegiali e alla probabile bocciatura di Martina Brondin. È possibile rivedere tutte le puntate del "Il Collegio 4" in streaming su RayPlay.

La punizione di Gabriele Montuori

Nella sesta ed ultima puntata del docu-reality "Il Collegio 4", i ragazzi del Collegio San Carlo di Celana di Caprino Bergamasco, catapultati per qualche settimana nei mitici anni ottanta, occuperanno il Convitto per ragioni ancora ignote e vivranno con particolare trepidazione la notte prima degli esami finali che gli stessi dovranno sostenere per guadagnarsi il fatidico diploma.

Inoltre, a stupire particolarmente i telespettatori sarà il cattivo, seppur insolito, comportamento di Gabriele Montuori, sempre distintosi per la buona educazione e dedizione allo studio, il quale sarà punito per aver preso di nascosto il proprio cellulare e avere in tal modo infranto le regole fissate dagli educatori del Collegio. Un comportamento alquanto strano da parte del collegiale a un passo dalla fine del docu-reality. In effetti, i cellulari, arrivati solo dopo la metà degli anni novanta, sono di troppo in un'epoca come quella del 1982.

La decisa affermazione di Mario Tricca

Nel corso della puntata si assisterà anche ad una precisazione fornita con convinzione dal collegiale Mario Tricca, il quale asserirà che sarebbe stato meglio se le giornate trascorse al Convitto fossero state tutte come quelle vissute negli ultimi sette giorni. È palese, insomma, che nell'ultima settimana nella struttura ne siano successe di tutti i colori. Inoltre, nel video qualcuno si lascia sfuggire che un allievo ha bisogno di una lezione, ma non si capisce se ci si riferisce a Montuori o a qualche altro collegiale, dal momento che nel corso del docu-reality altri ragazzi hanno assunto comportamenti meno educati e decisamente meno esemplari del suo.

Fra i bocciati forse l'allieva Martina Brondin

Sicuramente qualcuno non sarà ammesso, ma non si sa ancora con precisione chi sarà bocciato. Dal video sembra che tocchi proprio a Martina Brondin, sebbene non si capisca se il filmato sia stato montato per depistare i telespettatori oppure per anticipare quanto realmente successo dettagliatamente. Per scoprire come andranno realmente le cose, non rimane altro che guardare l'ultima puntata de "Il Collegio 4".