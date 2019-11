Gli spoiler di Beautiful, trasmessi a novembre negli Usa, si soffermano su Steffy Forrester, interpretata dall'attrice Jacqueline MacInnes Wood. Scendendo nel dettaglio, la madre di Kelly potrebbe togliere ad Hope Logan l'affido di sua figlia Beth grazie ad un subdolo piano di Thomas Forrester.

Beautiful: Hope trascura Liam, Thomas scompare nel nulla

L'animosità tra Hope e Steffy tornerà prepotentemente a farsi sentire nel corso dei nuovi appuntamenti americani dello sceneggiato di Bradley Bell.

Le anticipazioni di Beautiful in programma a novembre sulla Cbs, rivelano che l'ossessione della figlia di Brooke nei confronti di Douglas potrebbe avere spiacevoli conseguenze. Tutto avrà inizio quando la Logan si getterà anima e corpo per togliere a Thomas la custodia di suo figlio, diventando così la madre legale. La donna, infatti, è convintissima che il Forrester non sia il genitore ideale per il bambino, già sofferente per la morte di Caroline.

Ma ecco che succederà qualcosa di sconvolgente durante la firma dei documenti tra i due ex coniugi. In particolare, la fidanzata di Liam cercherà di liberarsi dell'abbraccio dell'ex marito, tanto da spingerlo violentemente contro una ringhiera. Qui il giovane precipiterà in una vasca piena di acido dopo aver fatto un volo di molto metri. Per questo motivo, Hope disperata si metterà subito alla ricerca di Thomas che sembrerà essere scomparso nel nulla. Una situazione che porterà la Logan a trascurare lo Spencer e sua figlia Beth.

Steffy si riavvicina allo Spencer

Le trame di Beautiful in onda a novembre in America, rivelano che la Logan nonostante abbia ritrovato la sua bambina si prenderà a cuore la situazione di Douglas. Nel frattempo Steffy e Liam (Scott Clifton) si prenderanno cura della piccola Beth. A tal proposito, quest'ultima e Kelly appariranno serene e felici, tanto da riempire di gioia i rispettivi genitori. Per questo motivo, i portali americani ipotizzano che ci sia un ritorno di fiamma tra la Forrester e lo Spencer.

Proprio quest'ultimi avranno intenzione di formare una famiglia felice e serena che hanno sempre desiderato. Hope (Annika Noelle), ossessionata da Douglas, ha permesso alla figlia di Ridge di riavvicinarsi all'ex marito.

La Forrester potrebbe ottenere la custodia di Beth

Ma ecco arrivare un colpo di scena che potrebbe sconvolgere la vita dei protagonisti dello sceneggiato. Nel dettaglio, la Forrester potrebbe richiedere l'affido di Beth, dopo che la Logan è stata accusata di tentato omicidio da Thomas. Un subdolo piano, ideato da quest'ultimo per vendicarsi del torto subito.

La figlia di Brooke (Katherine Kelly Lang), infatti, dimostrerà di essere mentalmente instabile, tanto da convincere Steffy a prendere una decisione per proteggere quella bambina, che aveva inconsapevolmente adottato otto mesi prima.