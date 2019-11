Colpo di scena a Beautiful, la soap opera campionessa di ascolti scritta da Bradley Bell. Le trame in onda a novembre negli Usa, rivelano che ci sarà una tragedia che cambierà per sempre il corso degli eventi. Nei giorni scorsi era stato spoilerato che uno dei personaggi principali sarebbe deceduto nella puntata trasmessa venerdì 8 novembre sulla Cbs. Ebbene sì, Thomas Forrester potrebbe aver perso la vita durante una furiosa lite con Hope Logan, ossessionata dall'idea di ottenere la custodia esclusiva del piccolo Douglas.

Beautiful: Hope ottiene l'affido di Douglas

Nuovi colpi di scena terranno col fiato sospeso i fans della soap opera ambientata a Los Angeles. Le anticipazioni di Beautiful, tratte dalle puntate americane di novembre, rivelano che Hope (Annika Noelle) farà di tutto pur di avere Douglas tutto per sé. La madre di Beth, infatti, pretenderà che Thomas firmi i documenti, in quanto lo ritiene non idoneo a prendersi cura del bambino.

Per questo motivo, la Logan cercherà di riavvicinarsi con la scusa di provare ancora un sentimento molto forte nei suoi confronti. Un vero piano studiato a tavolino, quello della figlia di Brooke (Katherine Kelly Lang), che alla fine avrà la meglio. Tra il Forrester e l'ex moglie ci sarà la resa dei conti in uno degli uffici dell'azienda di famiglia. Qui quest'ultima riuscirà a far firmare i documenti al figlio di Ridge (Thorsten Kaye) per ottenere l'affidamento del bambino di Caroline.

Furiosa lite tra la Logan e Thomas

Gli episodi di Beautiful in onda attualmente sulla Cbs vedono Thomas (Matthew Atkinson) pretendere qualcosa in cambio da Hope. In particolare, il giovane chiederà che l'ex moglie passi con lui una notte d'amore per tentare di ricostruire la loro famiglia felice. Peccato che la Logan sia di un altro punto di vista, tanto da mettersi alla spasmodica ricerca di Douglas all'interno della casa di moda.

Ma ecco arrivare il colpo di scena: il Forrester cercherà con ogni mezzo di fermare la madre di Beth, intenzionata a confessare a Douglas di essere diventata legalmente sua madre. Alla fine, tra i due ex coniugi avverrà un scontro che avrà tragiche conseguenze.

Thomas potrebbe essere morto

Durante lo scontro, Thomas cadrà dalla ringhiera dopo aver provato a baciare la madre di Beth. Di conseguenza, il Forrester precipiterà in una vasca di acido sottostante; l'incidemte potrebbe avere avuto fatali conseguenze.

Il figlio di Ridge è morto? Per averne la certezza bisognerà attendere le prossime puntate trasmesse nei giorni seguenti negli Usa.