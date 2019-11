Le anticipazioni della famosa soap opera Tempesta d'amore riservano diverse novità per i tanti affezionati telespettatori. Nelle prossime puntate che verranno trasmesse in Germania, che dunque vedremo in Italia nei prossimi mesi, Romy Ehrlinger con la sua improvvisa e decisamente inaspettata scomparsa lascerà un'enorme vuoto, ma poco dopo entrerà in scena Lucy Ehrlinger, la sorella di Romy, la quale farà in modo di tenere in vita il ricordo della sorella. In seguito Lucy dimostrerà di essere una persona parecchio sensibile e buona.

Paul depresso, Robert e Werner perdono un milione di euro

Nelle future puntate tedesche di Tempesta d'amore, si vedrà un Paul Lindbergh assai turbato e disperato per la morte improvvisa della sua fidanzata Romy: l'uomo esagererà con l'alcol a causa della forte depressione e potrà contare soltanto sul sostegno dei suoi due amici, Lucy e Jessica. Inizialmente Lucy avrà delle incomprensioni con Paul, ma in secondo momento i due saranno notevolmente in sintonia.

Successivamente la donna si innamorerà inaspettatamente proprio di Paul, ma poi si renderà conto che i suoi sentimenti per l'uomo sono piuttosto inopportuni, soprattutto nei confronti della sorella morta da poco. Così Lucy cercherà di reprimere l'amore per Paul, ma non sarà molto semplice.

Robert e Werner avranno alcuni problemi, poiché perderanno una grossa somma di denaro: i due vorranno riavere i loro soldi a tutti i costi e organizzeranno un piano per riaverli e si serviranno di Argo, un cane specializzato nella ricerca di soldi, ma qualcosa non andrà per il verso giusto.

Curiosamente Lucy incontrerà il segugio, che la porterà direttamente presso il nascondiglio dove si trova il denaro, niente di meno che un milione di euro: la ragazza deciderà di prendere tutti i soldi e utilizzarli per aiutare tutte le persone che ne hanno bisogno con donazioni anonime. Nel giro di poco in paese si spargerà la voce di tali donazioni e la gente inizierà a chiamare il generoso donatore il misterioso "angelo di Bichlheim".

In seguito Lucy scoprirà improvvisamente che il proprietario dei soldi da lei ritrovati potrebbe essere Christoph, così la donna inizierà a preoccuparsi che l'uomo possa scoprire la verità.

