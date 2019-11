Non accennano a placarsi i rumors sullo sfogo che ha avuto Giulia De Lellis contro qualcuno di non palesato qualche giorno fa. Le ultime novità che impazzano in rete sull'attacco che l'influencer ha fatto su Instagram, sembrano avvalorare la tesi che sia Belen Rodriguez la destinataria di tutto, ma non per ragioni sentimentali come inizialmente si ipotizzava. Pare che la romana e l'argentina stiano battibeccando a distanza per questioni legate agli affari.

Belen e Giulia: lo scontro su IG fa ancora discutere

"È meglio se sto zitta, perché se parlo rovino famiglie. Potete dormire sonni tranquilli, perché non ho intenzione di rovinare nessuno, ma sappiate che io so e vedo tutto", sono queste le parole con le quali Giulia De Lellis ha sparato a zero contro qualcuno pochi giorni fa.

Senza mai fare il nome della sua "rivale", la 23enne ha detto chiaramente che non sopporta che quest'ultima la imiti (secondo lei, in malo modo facendo brutte figure) o la punzecchi perché lei vuole essere lasciata in pace.

Sono state fatte tante ipotesi su chi potrebbe essere la destinataria dello sfogo che ha avuto la giovane su Instagram, e quella più concreta sembra portare a Belen Rodriguez; l'argentina, infatti, si dice abbia replicato alla "collega" criticando il filtro bellezza che utilizza spesso nei video con i quali comunica con i fan.

Chi pensava che fossero sentimentali le ragioni di questo scontro a distanza, però, pare si sbagliasse: in rete si vocifera che le due siano ai ferri corti a causa di questioni legate agli affari, e quindi al denaro.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

A riportare quest'indiscrezione, è stata la pagina IG "Very Inutil People", sulla quale si legge che sarebbe stato uno stretto collaboratore di una delle "litiganti" a fare quest'importante precisazione.

Gli 'intrecci' amorosi tra Belen e Giulia

Prima che qualcuno spostasse l'attenzione sugli affari che avrebbero contrapposto la Rodriguez e la De Lellis, in tanti erano quasi certi del fatto che fossero gli uomini il motivo scatenante della "guerra" in atto tra le due.

Si sa, infatti, che oggi Giulia è fidanzata con Andrea Iannone, l'ultimo fidanzato che ha avuto Belen prima di ricongiungersi con Stefano De Martino.

Un altro Andrea, però, avrebbe alimentato l'antipatia tra la showgirl e l'influencer: voci sempre più insistenti, sostengono che l'argentina avrebbe avuto un flirt segreto con Damante un anno fa, ovvero quando lui faceva coppia con la De Lellis e lei era legatissima al pilota di Moto GP.

La rivista "Chi", infatti, ha anche ipotizzato che la bella storia d'amore tra la romana e lo sportivo sia nata inizialmente come una ripicca ai loro ultimi ex e al rapporto clandestino che avrebbero avuto a loro insaputa.