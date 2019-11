Sono molti anni che Emma Marrone non esce allo scoperto con un uomo: terminata la relazione con Fabio Borriello nel 2015, la cantante ha vissuto i suoi rapporti d'amore lontano dai riflettori, come lei stessa ha raccontato a Verissimo sabato 16 novembre. A Silvia Toffanin che le ha chiesto se attualmente è innamorata, la 35enne ha risposto che sta cercando di superare una brutta delusione: qualcuno, di cui non si è mai fatto il nome, ha spezzato il cuore all'artista, che ha sfogato il suo dolore scrivendo il brano "Alibi".

Emma ancora in cerca dell'amore: 'Il principe azzurro si è perso'

È da poco andata in onda su Canale 5 un'emozionante intervista di Emma Marrone: Silvia Toffanin ha chiacchierato a lungo con la cantante, partendo ovviamente dalla malattia che ha dovuto affrontare meno di due mesi fa. "Ho avuto paura e credo che ce l'avrò sempre, ma è quella che mi ha fatto reagire con coraggio", ha detto la pugliese, prima di confermare che ora sta bene ed è pronta a tornare sul palco (ad ottobre 2020 sarà in tour nei palazzetti di tutta Italia).

La presentatrice di Verissimo ha ripercorso gli ultimi mesi dell'artista, facendo ascoltare alcune canzoni contenute nel suo ultimo disco "Fortuna": è un brano in particolare, però, che ha catturato l'attenzione di tutti. "L'amore è quando non ti difendi... guardi in faccia chi ti spezza il cuore, continui a non vedere, continui a fare l'amore", ha scritto la salentina in "Alibi". La padrona di casa ha incalzato la sua ospite chiedendole: "Ti hanno spezzato il cuore?

Ma chi è stato, come si è permesso? Dimmi chi è". Emma si è limitata a rispondere di "sì", che c'è stata una storia d'amore che le ha arrecato molta sofferenza, ma non è mai scesa nei particolari, né tanto meno ha fatto il nome del diretto interessato.

Commozione a Verissimo per la dedica della Toffanin

La Marrone ha fatto una riflessione sull'amore che ha lasciato Silvia senza parole: "Se non ti fa male o non ti fa sentire di non essere abbastanza per l'altra persona, secondo me non è un grande amore".

La conduttrice di Verissimo ha cercato di indagare sull'attuale vita sentimentale della cantante, ma sembra non ci siano grandi novità da raccontare: "Sono single, il mio principe azzurro si è perso per strada".

Sebbene sia certa che l'uomo giusto per lei esista da qualche parte, Emma non si affanna a cercarlo a tutti i costi: "Arriverà ma adesso preferisco stare da sola che con chiunque". Alla domanda della Toffanin su quante volte si è innamorata nella sua vita, infine, la salentina ha risposto: "Due o forse tre.

Ma l'amore a vent'anni non lo vedi come a trenta perché cambia". Nessun accenno diretto da parte della 35enne agli amori mediatici che ha vissuto da quando è famosa: Stefano De Martino (col quale è stata per 4 anni tra alti e bassi), Marco Bocci (pochi mesi di frequentazione) e Fabio Borriello (tira e molla durato circa un anno).