È davvero in atto una lite a distanza tra Belen Rodriguez e Giulia De Lellis? Stando a quello che sostengono alcuni siti di Gossip nelle ultime ore, sembrerebbe proprio di sì, soprattutto a fronte degli strani comportamenti che hanno assunto le due sui social network. Allo sfogo dell'influencer contro qualcuno che pare averle "pestato i piedi", si dice abbia risposto in maniera sottile la showgirl: su Instagram, infatti, l'argentina ha criticato con sarcasmo il filtro che la presunta rivale ha sfoggiato con fierezza poche ore prima.

Giulia e Belen 'in guerra'? Il gossip impazza

Da quando Giulia De Lellis ha inveito contro qualcuno di non precisato, sui social network non si parla d'altro. Sono in moltissimi, infatti, a voler scoprire chi è la destinataria dello sfogo sopra le righe che ha avuto la romana qualche ora fa, quando ha avvertito una persona dicendo: "Io sto zitta, perché se parlo rovino famiglie. Sto zitta, ma so e vedo tutto.

Quindi occhio".

L'ipotesi che prende sempre più piede sul web, è che sia Belen Rodriguez ad aver fatto perdere le staffe all'influencer con qualche comportamento non proprio corretto: sono tante, infatti, le cose che le due donne hanno in comune, dai gusti in fatto di uomini ai collaboratori.

A qualche ora dalla sfuriata che ha fatto la 23enne su Instagram, si dice che l'argentina le abbia risposto in modo indiretto, lanciandole una frecciatina in una Stories.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

Utilizzando lo stesso filtro bellezza che ha sfoggiato Giulia nei video in cui inveiva contro una "rivale", la soubrette ha detto con evidente sarcasmo: "Ma vi pare normale parlare con questi filtri? Non è un po' troppo?".

"È una cosa orrenda", ha aggiunto la moglie di Stefano De Martino, avvalendosi del supporto del figlio Santiago.

Le cose che hanno in comune la Rodriguez e la De Lellis

L'indiscrezione che sta circolando in rete in queste ore, dunque, sostiene che Belen abbia voluto replicare allo sfogo di Giulia criticando chi, come ha fatto lei qualche ora prima, usa dei filtri bellezza per chiacchierare con i fan di Instagram. Sapendo che la De Lellis ha usufruito proprio del filtro che la Rodriguez ha stroncato, in tanti hanno pensato che tra le due sia in atto una specie di "guerra a distanza" che presto potrebbe avere ulteriori sviluppi.

I siti di gossip, infatti, ricordano che l'influencer oggi è fidanzata con Andrea Iannone, l'ultimo ex dell'argentina che, stando ai rumors di "Chi", un anno fa avrebbe avuto una relazione segreta con Andrea Damante (quando lui stava ancora con la romana).

La bella 23enne, inoltre, da qualche tempo ha affidato il suo look a Giuseppe Di Cecca, lo storico stylist della conduttrice Mediaset, che avrebbe depennato l'uomo dal suo staff proprio in concomitanza della nascita della collaborazione con Giulia.