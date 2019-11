Il cambiamento che Belen Rodriguez ha avuto sui social network, è sotto gli occhi di tutti: dopo aver dato per anni un'immagine sensuale di sé, da qualche tempo la showgirl ha deciso di mostrarsi spesso acqua e sapone, instaurando un inedito dialogo con i suoi tantissimi followers. Stando al Gossip che ha riportato "Chi" nel suo numero uscito oggi, la svolta da influencer che ha avuto l'argentina, sarebbe merito del marito Stefano De Martino.

Belen si avvicina ai followers: dirette Instagram e consigli sul make-up

Da qualche mese a questa parte, Belen Rodriguez ha deciso di cambiare il suo approccio con i social network: oltre a pubblicare foto dove mette in mostra il suo fisico statuario, l'argentina sta usando Instagram per comunicare con i suoi milioni di followers.

I tutorial sui make-up che la soubrette realizza da sola, le dirette che sta facendo ultimamente per chiacchierare con i fan oppure le "challenge" che sta lanciando tramite il suo seguitissimo profilo, però, non sarebbero una sua personale iniziativa.

Il numero di "Chi" che è uscito oggi, mercoledì 27 novembre, informa i suoi lettori che: "In questo periodo, Belen ha deciso di mostrarsi in modo naturale mentre realizza tutorial sul trucco. L'idea è stata di Stefano De Martino, che ha spinto la moglie a farsi vedere dal pubblico acqua e sapone, per avvicinarsi ad esso".

Nella nota rubrica del settimanale, inoltre, si legge che il conduttore napoletano avrebbe consigliato questa mossa alla Rodriguez per far sì che in futuro possa lanciare con successo un nuovo prodotto legato alla cosmetica.

Se la presentatrice di "Tu sì que vales" sta facendo tutto questo soltanto per una strategia di marketing, non è certo, fatto sta che i suoi fan stanno apprezzando la nuova immagine che la stessa sta proponendo loro sul web.

Il processo a Latina e il Tapiro d'oro

L'indiscrezione riportata da "Chi" su Belen, è solo l'ultima in ordine di tempo: nei giorni scorsi, per esempio, tutti i siti d'informazione hanno parlato delle dichiarazioni esclusive che la showgirl ha rilasciato a "Striscia la Notizia" sui tanti gossip che sono circolati di recente sul suo conto.

Interpellata da Valerio Staffelli sul flirt che si dice abbia avuto un anno fa con Andrea Damante, la Rodriguez ha detto: "Non è vero, lui è un amico dei miei fratelli, un amico di famiglia. Potete chiedere ai diretti interessati". In merito alla rivalità che pare sia nata tra lei e Giulia De Lellis, la sudamericana ha fatto sapere: "Quando ha detto che se parla rovina famiglie, tutti hanno pensato che si riferisse alla mia. Non so perché".

Insomma, se sul rapporto clandestino che si vociferava avesse avuto nel giugno 2018 con il "Dama" è stata molto chiara e decisa nel smentirlo, sull'antipatia che ci sarebbe tra lei e l'influencer romana la presentatrice è stata più vaga.