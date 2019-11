Carolyn Smith questa volta non si è trattenuta: la storica giudice di Ballando con le Stelle, è andata su tutte le furie. La scozzese si è sentita in dovere di replicare e smentire le ultime voci sul suo attuale stato di salute.

Per chi non lo sapesse la donna da qualche anno a questa parte combatte con un tumore al seno. Per questo motivo più di una volta ha dovuto ricorrere alle cure. Dalla sua battaglia contro il cancro, è nato anche un libro per dare sostegno a tutte le donne che, come lei, combattono la propria sfida contro l'intruso, nome con cui la Smith chiama il tumore.

Nei giorni scorsi Carolyn attraverso il suo account social ha informato i suoi fan, di aver iniziato una nuova cura per sconfiggere tutte le cellule tumorali presenti nel suo corpo. Nonostante la donna si mostri sempre col sorriso, è stata diffusa la notizia di un suo aggravamento.

Lo sfogo di Carolyn Smith

Attraverso il suo profilo Instragram, Carolyn Smith è letteralmente 'sbottata' contro chi ha diffuso una vera e propria fake news sul suo attuale stato di salute. La donna ha riferito che nei giorni scorsi mentre si trovava in Gran Bretagna per giocare ad un torneo Blackpool, ha ricevuto un messaggio dal suo oncologo con un link allegato: "Carolyn Smith, ex giudice di Ballando con le Stelle, sta morendo".

La danzatrice senza troppi giri di parole ha puntato il dito contro chi ha diffuso la notizia non veritiera, raccontando che le è preso un colpo. In poco tempo le pagine web dedicate alla donna sono state prese d'assalto da amici e fan, per capire cosa stesse accadendo.

La Smith ha promesso che andrà in fondo a questa vicenda, perché determinate notizie portano uno stato di stress e ansia non solo a chi vive questa situazione, ma anche a tutti i familiari: "Non ci pensate ai danni che provocano?

Cosa volete ottenere, audience, visibilità?" Inoltre, la donna ha dichiarato che prima di divulgare una notizia di tale portata, bastava davvero poco per capire la realtà dei fatti andando sui profili social della diretta interessata.

Infine, lo sfogo della scozzese si è concluso con una precisazione: "Non è giusto che giocano sulla mia salute e sulla mia morte, sono più viva che mai".

Carolyn Smith si prende una pausa dal lavoro

Carolyn Smith ha dovuto cominciare una nuovo trattamento per sconfiggere il male con cui vive da ormai 4 anni.

La donna ha confessato ai suoi fan: "Avrei voluto sentire è finito qui, ma non è successo". La danzatrice non può più sottoporsi alla radioterapia, così dovrà iniziare un nuovo ciclo di chemioterapia. Questa volta la donna pare essere intenzionata a prendersi una pausa da tutto e da tutti: "In quattro anni non ho mai rinunciato al mio lavoro e ad una corretta alimentazione". A questo punto non è sicuro se la giudice quest'anno farà parte di Ballando con le Stelle.