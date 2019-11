La scorsa estate, come un fulmine a ciel sereno, molti siti d'informazione hanno riportato la notizia del processo che avrebbero subito a breve Belen Rodriguez e Stefano De Martino per un episodio risalente al 2012. Oggi, 25 novembre, a Latina è iniziata la causa che vede i due coniugi accusati da alcuni paparazzi di aggressione al largo di Ponza: la coppia non era presente in aula e gli avvocati hanno chiesto ed ottenuto che i giornalisti presenti fossero allontanati per rispetto della privacy degli imputati.

Belen e Stefano processati a Latina

Era l'estate del 2012 quando, stando al racconto dei due protagonisti, Belen Rodriguez e Stefano De Martino avrebbero aggredito con calci e pugni i paparazzi che li stavano immortalando al largo di Ponza. Questo episodio, risalente ad ormai 7 anni fa, è arrivato oggi davanti al giudice Pierluigi Taglienti a Latina: gli imputati, un po' a sorpresa, non si sono presentati in aula per raccontare la loro versione dei fatti.

Stando alla ricostruzione che hanno fatto i giornalisti, a scatenare la furiosa reazione del napoletano e di Tobias Blanco (fidanzato dell'epoca di Cecilia), sarebbe stata l'invadenza dimostrata dai fotografi nel riprendere la maggiore delle Rodriguez mentre faceva i suoi bisogni in barca: il ballerino, si sarebbe scagliato contro i paparazzi, cercando di strappargli dalle mani tutta l'attrezzatura per cancellare gli scatti troppo intimi della neo compagna.

I legali della coppia, però, nelle scorse ore hanno chiesto ed ottenuto che tutta la stampa presente al Tribunale per assistere all'udienza, fosse allontanata dall'aula, affinché il processo potesse svolgersi nella più totale riservatezza. La richiesta di Belen e Stefano (fatta tramite i loro avvocati), è stata accolta dal giudice.

Un amore iniziato nel 2012

Come andrà a finire il processo che vede imputati Belen e Stefano, lo si saprà soltanto tra un po' di tempo, quando il giudice deciderà se hanno ragione i paparazzi a dire di essere stati aggrediti oppure se i coniugi hanno giustamente difeso la loro privacy nella lontana estate del 2012.

L'episodio sul quale si basa il processo in questione, è accaduto nel corso della prima vacanza da fidanzati della Rodriguez e De Martino: i due, infatti, si sono conosciuti ed innamorati nella primavera di quell'anno, mentre lavoravano per il serale di Amici (assieme alla compagna di lui di allora, Emma Marrone).

La storia d'amore tra i "DeMartinez" ha subito un lungo stop nel 2015 quando lui, dopo le nozze e un figlio, ha deciso di lasciare la moglie perché gli stava stretto il ruolo di "marito di". La scorsa primavera, dopo vari tentativi di riavvicinamento, i genitori di Santiago sono ufficialmente tornati insieme, per la gioia del loro bimbo e dei tanti fan.