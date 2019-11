Dopo settimane di Gossip e smentite a mezza bocca, Belen Rodriguez ha finalmente fatto chiarezza su due notizie che hanno impazzato sul suo conto di recente: il presunto flirt con Andrea Damante e la rivalità che ci sarebbe tra lei e Giulia De Lellis. Stando a quello che la showgirl ha dichiarato ai microfoni di Striscia la Notizia ieri sera, il dj sarebbe solo un caro amico dei suoi fratelli, mentre lo sfogo che l'influencer ha avuto contro qualcuno su Instagram, non sarebbe rivolto né a lei né alla sua famiglia.

Belen nega il flirt segreto con Damante: 'Chiedete ai diretti interessati'

C'era grande curiosità da parte degli appassionati di gossip nell'ascoltare le dichiarazioni che Belen Rodriguez ha rilasciato a Striscia la Notizia su quelle che lei stessa ha definito fake news: la presunta storia segreta con Andrea Damante nel giugno 2018 e la lite a distanza con Giulia De Lellis.

Ieri sera, lunedì 25 novembre, Valerio Staffelli ha prima premiato la soubrette con il suo 28esimo Tapiro d'oro e poi le ha chiesto di fare chiarezza in merito ai rumors che sono circolati sul suo privato nelle ultime settimane.

Partendo dal post Instagram che ha pubblicato qualche giorno fa ("Sono tutte notizie false e deliranti, che mi vedo costretta a smentire"), l'inviato del tg satirico di Canale 5 ha domandato all'argentina: "Ma a cosa ti riferivi con quelle parole?".

"Alla notizia del flirt con Andrea, quella è una fake news. Lui è un amico di famiglia, di mia sorella e di mio fratello. Quelle voci non sono vere e puoi chiedere ai diretti interessati", ha fatto sapere la presentatrice Mediaset senza aggiungere altri dettagli su questa vicenda che è stata sulla bocca di tutti per tanto tempo.

Belen ermetica sulla De Lellis: 'Non so perché abbiano pensato a me'

Lo storico inviato di Striscia la Notizia, a questo punto, ha spostato l'attenzione sull'altro gossip che ha impazzato sul web: la presunta rivalità nata di recente tra Belen e Giulia De Lellis.

Su questo scottante argomento, però, la Rodriguez è stata ancora più sintetica che sul precedente: "Quando ha detto che potrebbe rovinare famiglie, tutti hanno pensato alla mia.

Non so perché".

Insomma, l'argentina ha provato a minimizzare l'astio che si dice ci sia tra lei e l'influencer, ma non si è voluta esporre più di tanto per smentire quello che le riviste sostengono da settimane: ovvero che tra le due ci sarebbe una "guerra" a distanza in corso, sia per ragioni private che per altre legate agli affari.

Nessun accenno da parte della soubrette, infine, all'incontro che si dice abbia avuto con l'ex Andrea Iannone in un noto ristorante di Milano.

Venerdì scorso, pare che Belen e il pilota si siano incrociati a "El Porteno Arena": lei era in compagnia di Stefano De Martino, dei genitori e del figlio Santiago, lui era a cena con degli amici ma senza l'amata Giulia.