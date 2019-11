Amadeus torna alle origini: in occasione della 70esima edizione del Festival di Sanremo sul palco dell'Ariston vorrebbe al suo fianco due vallette. Secondo quanto annunciato dal settimanale Chi, il conduttore vorrebbe fare come avveniva ai tempi di Pippo Baudo, ovvero averne una bionda e una mora. Sulle pagine del settimanale in edicola da mercoledì 28 novembre, sono stati svelati alcuni dettagli sul cast e per quanto riguarda la valletta bionda sarebbe già stata confermata Diletta Leotta. La bella siciliana si è fatta conoscere al grande pubblico tramite Sky e DAZN come conduttrice sportiva ed è stata ospite durante il Festival del 2017.

Anche se ancora non sarebbe arrivata l'ufficialità della Leotta al prossimo Festival di Sanremo, la giovane dovrebbe solamente firmare il contratto. Nel frattempo Diletta, secondo quanto mostrato sui social, pare che abbia già intensificato gli allenamenti in palestra ed in piscina per apparire in una forma smagliante.

Festiva: testa a testa tra Lorella Boccia ed Elisabetta Gregoraci

Se la valletta bionda è stata già trovata, per quanto riguarda la mora c'è ancora un po' di indecisione da parte del conduttore.

Sempre secondo le indiscrezioni di Chi sarebbero in pole position Lorella Boccia ed Elisabetta Gregoraci. Le due showgirl hanno lo stesso manager, Lucio Presta, e secondo alcuni l'ex ballerina di Amici potrebbe avere una piccola possibilità in più poiché la scorsa estate ha sposato Niccolò Presta. Ma non è da meno Elisabetta Gregoraci, che da sempre risulta essere una delle donne più amate dal pubblico italiano. In merito all'ex signora Briatore, alcune voci avevano anche ipotizzato un approdo al Dopofestival, ma comunque è ancora tutto in gioco. Tra l'altro la novità di quest'anno è che il Dopofestival verrà trasmesso su RaiPlay anziché in chiaro in televisione.

Ospiti ed ipotetici big in gara

Per quanto riguarda gli ospiti scelti da Amedeus al momento è silenzio più totale. Gli unici ad essere stati anticipati sono Tiziano Ferro, che ha confermato la sua presenza, e Laura Pasuni, che forse potrebbe presenziare alla finale dell'8 febbraio.

Sui big in gara invece, sono tante le voci dei rumors. Tra i vari nomi pare che ci siano molti ex nomi dei principali talent show: Elodie, Annalisa, Alberto Urso e Pierdavide Carone provenienti da Amici, poi ci sarebbero Noemi, Chiara Galiazzo e Levante.

Tra i vari cantanti in gara potrebbero approdare all'Ariston anche Francesco Gabbani, Enrico Ruggeri, Bianca Atzei, Cristiano Malgioglio, Elettra Lamborghini, Fred De Palma e Silvia Mezzanotte in coppia con Dionne Warwick. Inoltre si vocifera del ritorno di Riccardo Fogli, di Syria, di Alex Britti e forse di Al Bano Carrisi con Romina Power.