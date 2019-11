Sono giorni che in rete non si parla d'altro che della presunta lite in corso tra Giulia De Lellis e Belen Rodriguez: l'ultimo indizio a favore di questa ipotesi, lo ha fornito il blog "Trash Italiano". La soubrette argentina, infatti, ha messo "like" ad un post nel quale l'influencer è stata presa in giro quando su Wikipedia è stata definita una scrittrice. Questo gesto da parte della conduttrice confermerebbe i Gossip che circolano su una "guerra" in atto tra lei e la nuova fiamma di Andrea Iannone.

Belen vs Giulia: l'ultimo indizio infiamma il web

L'argomento preferito dagli appassionati di gossip negli ultimi giorni, sembra essere lo scontro che starebbe avvenendo sui social network tra due bellissime: Belen Rodriguez e Giulia De Lellis.

Dopo che la romana ha avvertito una "rivale" sulle cose che sa, e che potrebbero rovinare famiglie, pare che le abbia risposto la showgirl prendendo in giro il filtro bellezza che usa solitamente nei video che carica su Instagram.

Oggi, mercoledì 13 novembre, "Trash Italiano" ha portato alla luce un altro indizio che avvalorerebbe la tesi secondo la quale la ex e l'attuale fidanzata di Andrea Iannone sarebbero in guerra per ragioni ancora non chiare (c'è chi parla di gelosia, chi di affari).

L'argentina ha messo un inaspettato "mi piace" al post con il quale il blog ha deriso l'influencer quando Wikipedia l'ha definita una scrittrice: il gesto della padrona di casa di "Tu sì que vales", infatti, avrebbe confermato che tra lei e il giovane non corre affatto buon sangue.

Anche Amedeo Venza ha sottolineato quanto il "like" di Belen alla foto ironica contro l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne possa essere una conferma indiretta all'astio che si dice sia nato tra loro: "La Rodriguez apprezza il post di Trash Italiano dove viene presa in giro la De Lellis. Giulia è arrivato il momento di parlare e rovinare queste famiglie".

Le tante ragioni della presunta lite

A contrapporre Belen e Giulia, si dice possano essere molte cose: se fino a qualche mese fa le due andavano d'amore e d'accordo (soprattutto nel periodo successivo al GF Vip in cui la romana ha fatto amicizia con Cecilia e Jeremias), oggi tutto è cambiato.

Da quando la De Lellis si è fidanzata con Andrea Iannone (ex della Rodriguez), qualcosa tra le due pare si sia rotto in maniera irrimediabile: la goccia che potrebbe aver fatto traboccare il vaso, però, è il gossip sulla relazione segreta che l'argentina avrebbe avuto con Damante circa un anno fa, ovvero quando lei stava con il pilota e lui con l'influencer.

Voci che impazzano sui social network, inoltre, sostengono che la conduttrice e la fashion blogger non si sopportino sia per la comune passione che hanno per i tutorial sul trucco (che la 35enne ha iniziato a fare da poco, dopo l'exploit di Giulia), che per questioni legate agli affari, quindi al denaro.