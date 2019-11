Qualche mese fa, Gabriele Parpiglia aveva annunciato che Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi erano diventati genitori. La coppia, molto chiusa, ha preferito mantenere il massimo riserbo, anche se poi dopo alcuni mesi dopo la nascita del bimbo la notizia è trapelata. Adesso il settimanale "Diva e Donna" ha paparazzato Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi sorridenti e felici insieme al loro primogenito.

Bernardeschi insieme alla sua famiglia

Federico Bernardeschi è uno dei grandi giocatori della Juventus e spesso è sotto i riflettori. Il numero 33 juventino, però, preferisce far parlare di se per ciò che concerne il suo lavoro ma sulla sua vita privata vuole mantenere il massimo riserbo. Sui social, Federico Bernardeschi non condivide mai d'oro della sua vita lontana dai campi di calcio. Perciò questa estate quando Gabriele Parpiglia ha annunciato che il giocatore bianconero e la sua compagna hanno avuto un figlio in molti sono caduti dalle nuvole proprio perché della vita privata del numero 33 della Juve non si sa nulla.

A distanza di qualche mese, dall'uscita della lieta novella sono uscite anche le prime foto che ritraggono Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi insieme al loro bimbo. Il settimanale "Diva e Donna" ha pubblicato le foto che ritraggono l'attaccante juventino e la compagna nel cuneese per un pranzo in famiglia. La bella ex gieffina tiene in braccio il suo piccolo e al suo fianco c'è un sorridente Federico Bernardeschi. La coppia appare davvero raggiante e queste immagini sono il ritratto di una bella famiglia felice.

Intanto l'attaccante juventino è in ritiro con l'Italia

In questi giorni, Federico Bernardeschi non è insieme alla sua famiglia visto che si trova a Coverciano per allenarsi insieme alla nazionale italiana in vista delle partite contro la Bosnia e l'Armenia. Il numero 33 juventino non è il solo assente, infatti, la Juventus deve fare a meno di 14 giocatori che sono appunto al seguito delle rispettive selezioni.

Dunque Maurizio Sarri a partire da giovedì pomeriggio inizierà a mettere nel mirino la gara contro l'Atalanta ma lo farà con un gruppo molto ristretto di giocatori. Solo a metà della prossima settimana la Juve ritroverà la maggior parte dei suoi campioni che sono attesi alla spicciolata. Alla Continassa resteranno i vari Gonzalo Higuain, Douglas Costa, Adrien Rabiot, Daniele Rugani, Gianluigi Buffon, Mattia De Sciglio, Carlo Pinsoglio e Blaise Matuidi.

Il francese dovrà rimettersi dopo aver riportato nella gara contro il Milan la frattura della cartilagine della decima costa. Questo infortunio ha impedito a Blaise Matuidi di rispondere alla chiamata della Francia.