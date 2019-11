Giovedì 14 novembre, dalle ore 21:15 su Sky Uno, andrà in onda una nuova puntata di X Factor. Dopo la doppia eliminazione della scorsa settimana, il talent musicale di Sky tornerà alla sua formula classica: gli 8 cantanti rimasti saranno divisi in due manche, e i due meno votati di ogni manche si sfideranno all'ultimo scontro. Saranno poi i giudici a decidere di salvare e chi, invece, eliminare.

Gianna Nannini in collegamento da Berlino celebrerà l'anniversario della caduta del Muro di Berlino

Saranno due gli ospiti del quarto Live di X Factor.

Vi sarà la rocker toscana Gianna Nannini, che pubblichera, venerdì 15 novembre, il suo nuovo album "La differenza". Attraverso l'ospitata della Nannini, lo show di Sky vuole celebrare il trentesimo anniversario della caduta del Muro di Berlino. Gianna Nannini, secondo quanto riferito da Sky nel suo promo, sarà infatti in collegamento da Berlino.

La seconda ospite della serata sarà invece la cantante Mabel; la giovane artista spagnola (inglese di adozione, essendo cresciuta a Londra) è nota soprattutto per il singolo 'Don't Call Me Up', singolo che ha raggiunto il quinto posto nelle classifiche britanniche e che ha ottenuto un discreto successo anche in Italia. A differenza della Nannini, Mabel sarà in studio.

Le assegnazioni del quarto live di X Factor

I concorrenti rimasti nel programma sono solo otto. Tra i quattro giudici, a rischiare di più è Malika Ayane, che guida gli under uomini e che è rimasta con un unico concorrente (e che rischia, con la puntata di giovedì 14 novembre, di rimanere senza concorrenti). Mara Maionchi e Sfera Ebbasta sono invece rimasti a quota due concorrenti ciascuno. Il giudice che, al momento, è nella posizione migliore è Samuel: l'ex cantante dei Subsonica non ha infatti subito alcuna eliminazione.

Malika Ayane ha assegnato per Davide "Don't stop me now" dei Queen. Mara Maionchi ha assegnato a Nicola Cavallaro "90 min" di Salmo, mentre a Eugenio Campagna ha dato "Delicate" di Damien Rice. Sfera Ebbasta ha invece scelto “Highest in the Room” di Travis Scott per Giordana e “Papaoutai” dell'artista francese Stromae per Sofia. Samuel, invece, ha scelto "M.I.L.F. $" di Fergie per i Booda, "Snow (Hey Oh)" dei Red Hot Chili Peppers per i Sierra e, infine, i Seawards porteranno un loro inedito intitolato "Feel".

Come accade ogni settimana, anche dopo il quarto live di X Factor vi sarà l'Extra Factor, uno show condotto da Achille Lauro (cantante rivelazione dell'ultimo Festival di Sanremo) e da Pilar Fogliati (attrice già su Rai 1 con la fiction "Un passo dal cielo") in cui si commenterà tutto ciò che è accaduto durante la diretta. X Factor sarà visibile anche in diretta streaming dall'app Sky Go.