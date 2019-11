Il flirt tra Flavio Briatore, 69 anni e Benedetta Bosi, di 49 anni più giovane ha fatto molto discutere in questi ultimi giorni. La liaison è stata commentata anche da Elisabetta Gregoraci che ha riservato all'ex marito parole tutt'altro che positive. "Fa rabbrividire", ha concluso su Instagram la bella showgirl calabrese, a proposito del Gossip che ha coinvolto Briatore. Ieri, domenica 3 novembre, per la prima volta, invece è intervenuta Benedetta che ha svelato il vero motivo per cui si è innamorata di un uomo con più del triplo dei suoi anni.

Benedetta Bosi parla della relazione con Flavio Briatore

Alcuni utenti su Instagram hanno chiesto spiegazioni a Benedetta Bosi riguardo la sua relazione con Flavio Briatore. Per farlo, non hanno usato modi molto educati. "Come puoi stare insieme ad un uomo che potrebbe essere tuo nonno?" ha chiesto qualcuno alla ragazza. Quest'ultima, ha risposto prontamente: "L'intelligenza non invecchia mai". Ma la questione non è terminata qui, e infatti un altro utente ha scritto attaccando Benedetta: "Che schifo.

Vendersi case per case e soldi: povero mondo". La risposta della giovane ventenne non è mancata: "I soldi li hanno in molti e l'intelligenza no". Insomma la ragazza ha confermato implicitamente che sta insieme a Briatore e dall'altro ha fatto sapere che è stata colpita dalle qualità intellettive dell'ex manager della Formula 1. Dopo la diffusione della notizia, la giovane ha reso il suo profilo privato.

La sua fanpage di Facebook invece è stata rimossa del tutto. Quindi, alle presentazioni ufficiali ci penserà più avanti, magari in un futuro non troppo lontano.

La Gregoraci sull'ex marito: 'Mi auguro che se ne renda conto'

Come sappiamo, anche Elisabetta Gregoraci ha detto la sua in merito alla nuova giovanissima fiamma del suo ex marito Flavio Briatore, rispondendo ad alcuni quesiti dei suoi follower su Instagram. "Il problema non è avere un altro rapporto, ma l'età.

Questo destabilizza" ha scritto un fan sotto ad uno scatto postato dalla showgirl calabrese che ha commentato duramente: "Più che destabilizzare fa rabbrividire". Poi, a chi ha accusato Briatore di "confondere gli equilibri di età tra uomo e donna", la Gregoraci ha risposto: "Mi auguro che se ne renda conto, ma non ne sono sicura". Infine, a chi si è schierato dalla sua parte scrivendole: "Credo che tu abbia sopportato tanto in questi anni", la conduttrice ha risposto con: "Tanto".

Insomma una parola che rivela il retroscena sulla storia d'amore, ormai finita, tra la Gregoraci e l'imprenditore sessantanovenne. A quanto pare, la nuova relazione di Briatore pare aver provocato una rottura ancora più decisiva con Elisabetta.