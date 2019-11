È bastata un'affermazione di Giulia De Lellis, a mandare su tutte le furie un'ex protagonista di Uomini e donne: Valentina Dallari, infatti, ha usato i social network per rimproverare a distanza la collega. A far arrabbiare la bolognese è stato il pensiero che l'influencer ha espresso sulle donne curvy durante un vecchio servizio de Le Iene che è stato mandato in onda ieri sera: "Certe persone parlano per dare aria alla bocca".

Dallari vs De Lellis su Instagram: 'Frase dispregiativa'

Ieri, domenica 3 novembre, su Italia 1 è stato mandato in onda un vecchio servizio de Le Iene in cui Giulia De Lellis si ritrovava faccia a faccia con un suo hater. Un'affermazione che la romana ha fatto nel corso del confronto in tv ha, però, fatto storcere il naso ad una persona che ha usato i social network per tirarle virtualmente le orecchie per il cattivo messaggio che avrebbe mandato alle sue tante fan.

"Secondo me, le donne curvy non sono un bel vedere. Io preferisco la donna magra, ma rispetto se una persona si sente bene con il grasso addosso" - ha detto l'influencer davanti alle telecamere del programma Mediaset.

Sono proprio queste parole ad aver innescato la furiosa reazione di Valentina Dallari, ex tronista di Uomini e Donne ed oggi affermata dj e scrittrice.

La ragazza, attraverso alcune Stories pubblicate su Instagram, ha tuonato contro la collega: "Non si può sentire che le donne si dividono in magre e grasse, è squallido chi pensa questo.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

'Avere il grasso addosso': è una frase dispregiativa che rispecchia gli standard che stanno rovinando una generazione".

"Non date retta a chi parla per dare aria alla bocca" - ha aggiunto la giovane che fino a poco tempo fa ha sofferto di disturbi dell'alimentazione come lei stessa racconta nel libro "Non mi sono mai piaciuta" che è uscito da poche settimane.

Giulia non replica ai gossip che la riguardano

La Dallari ha concluso il suo sfogo invitando le persone che la seguono a piacersi per quello che sono: "Nessuno può dirvi come dovete essere".

L'attacco che Valentina le ha fatto nelle scorse ore, però, non è l'unico che la De Lellis ha ricevuto di recente: molti siti di Gossip, infatti, oggi riportano l'indiscrezione secondo la quale Andrea Damante avrebbe offeso l'ex fidanzata durante una serata in discoteca.

Stando al racconto che ha fatto una ragazza che sostiene di aver chiacchierato con il dj al Pineta lo scorso 2 novembre, quest'ultimo le avrebbe confessato di provare ancora un forte sentimento per l'influencer, ma di essere certo del fatto che attualmente è impossibile che lei possa dargli un'altra possibilità.

"Lei adesso fa la baby sitter a Iannone" - avrebbe detto l'ex tronista di Uomini e Donne per poi aggiungere: "Lei è una grandissima tr..., ma io lo sono ancora di più".

Nessuna risposta, per il momento, da parte della bersagliata Giulia a chi la sta attaccando sui social.