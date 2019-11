Si è abituati a vedere Diana Del Bufalo con il sorriso sul volto ad ogni sua apparizione televisiva. Attrice e presentatrice bravissima, piena di talento, uscita dal talent show "Amici di Maria De Filippi" e fidanzata da diverso tempo con Paolo Ruffini. La bella Diana si è sempre mostrata al suo pubblico come una persona solare e piena di positività e i telespettatori sono abituati a ridere ogni volta che la vedono.

Le sue doti comiche sono ben conosciute, ma come ogni persona anche lei ha i suoi momenti meno felici. La Del Bufalo ha deciso di mostrarsi sul suo profilo social per quella che è realmente, svelando di essere molto più fragile di quanto si possa pensare e lanciando un messaggio ben preciso riguardo la psicoterapia.

Diana Del Bufalo: 'La psicoterapia non è per matti'

La bellissima Diana Del Bufalo ha deciso di confessarsi sul suo profilo Instagram, svelando una parte di lei che in pochi conoscono.

L'attrice comica ha ammesso non essere in un periodo particolarmente facile della sua vita. Ha scritto di essere diventata più saggia, più consapevole e più sveglia. Si tratta di un momento di crescita e consapevolezza, in cui si è resa conto che la vita è scivolosa e di quanto lei stessa sia impreparata ad accoglierla. Le sue parole hanno stupito tutti i suoi followers, abituati a vederla in una veste sicuramente più forte e solare rispetto a questo nuovo lato che ha deciso di mostrare.

Diana ha voluto consigliare a tutti coloro che stanno attraversando un periodo di cambiamento, di tristezza, di confusione o di rancore, di chiedere aiuto a qualcuno di competente. Ha spiegato che la psicoterapia è qualcosa di magico e che non si tratta affatto di una cosa per matti, ma semplicemente di un meraviglioso allineamento con se stessi. Un messaggio molto forte, dedicato a tutte le persone che nei momenti difficili si sentono spaesate e perse e che non hanno il coraggio di chiedere aiuto, a volte anche solo per un pregiudizio ormai radicato sulla psicoterapia.

Cosa succede a Diana Del Bufalo?

I followers di Diana Del Bufalo hanno apprezzato moltissimo questo suo post così aperto e sincero. Non sempre i personaggi famosi scelgono di mostrare anche le loro fragilità, probabilmente perché è molto più facile far vedere solo il mondo patinato che piace un po' a tutti. Diana si è mostrata per quello che è, coinvolgendo i suoi fans nella sua intimità e svelando un nuovo lato di se stessa, sconosciuto a molti.

Ovviamente il post non è passato inosservato e in molti si sono chiesti cosa stia succedendo nella vita di Diana Del Bufalo. Si tratta di un momento di cambiamento e consapevolezza oppure è accaduto qualcosa di specifico? Molte persone si sono chieste se la relazione con Paolo Ruffini sia arrivata alla fine, ma l'artista non ha precisato nulla e si è mostrata sorridente nelle nuove storie Instagram in compagnia delle sue amiche.