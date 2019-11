Le anticipazioni spagnole di Una vita, la soap opera in onda su Canale 5, introducono una nuova storyline. L'arrivo di Genoveva ad Acacias 38 porterà una ventata di novità e molti guai. Liberto finirà per cedere alle lusinghe della bella forestiera, che non si farà di certo scrupoli. Nello stesso tempo, Ramon si legherà a Carmen, ritrovando il sorriso dopo la morte di Trini.

Una Vita Acacias 38: il nuovo amore di Ramon

Dopo la morte di Trini, occorsa in seguito ad una crisi respiratoria, Ramon non si darà pace per tantissimo tempo.

Solo con il passare degli anni riuscirà a ritrovare il sorriso accanto a Carmen. I due capiranno di essere davvero innamorati e progetteranno di sposarsi, con grande felicità di tutti i vicini. Durante la festa di fidanzamento, la ex domestica ringrazierà Ramon per averla resa la donna più felice del mondo. Il Palacios però sarà preoccupato per la situazione finanziaria della Banca Americana, che potrebbe causare seri danni agli abitanti di Acacias. A tal proposito, chiederà lumi all'amico di sempre Felipe.

Il piano di Ursula per rovinare Liberto e Rosina

Come si evince dalle anticipazioni spagnole di Una Vita, Ursula non smetterà di ordire vendette. Questa volta, a pagare saranno Rosina e Liberto. Genoveva farà solamente da tramite. La nuova arrivata, decisamente provocante, attirerà l'ingenuo Liberto nel suo appartamento e non sarà difficile farlo capitolare. Nel frattempo, la Dicenta dirà a Casilda di recarsi nell'appartamento del peccato, in modo da vedere con i suoi occhi quanto sta succedendo tra il suo padrone e la sua nuova amante.

Curiosa come suo solito, Casilda non se lo farà ripetere due volte. Dopo aver scoperto Liberto e Genoveva in atteggiamenti inequivocabili, correrà dalla sua padrona Rosina per raccontarle tutto. La donna sprofonderà nel dolore e, una volta che il marito infedele tornerà a casa, lo inviterà ad andarsene, non volendo nemmeno ascoltare le sue umili giustificazioni. Bryce arresterà Liberto con l'accusa di adulterio e lo scorterà in carcere.

A dare una mano a Liberto sarà Susana, che lo farà rilasciare. Rosina, furiosa e delusa dal comportamento del marito, non cambierà affatto idea: ''Ti ho amato con tutta la mia anima ma non posso sopportare il tuo tradimento'', gli urlerà con gli occhi pieni di lacrime. Intanto, Ursula si fregherà le mani dalla felicità, certa di aver distrutto il matrimonio di Rosina e Liberto. Infine, le anticipazioni spagnole di Una Vita raccontano che Felipe inizierà ad interessarsi a Genoveva, attratto dalla sua bellezza.

L'avvocato non sa che dietro quell'aria ingenua si nasconde una donna piuttosto pericolosa.