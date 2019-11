La scuola di Amici ha aperto i battenti sabato 16 novembre, quando i professori di canto e ballo hanno deciso quali ragazzi fossero idonei a sedere sui banchi della classe più famosa d'Italia. Tra i vari ragazzi si è presentato ai cast anche Skioffi: il giovane rapper è ad un passo dall'entrare nel talent e Rudy Zerbi di lui ha detto "Scrive bene" ma ha sospeso il giudizio sul giovane rapper. Mentre Skioffi è in attesa di entrare nella scuola talent, sul web si è però scatenato il putiferio.

A mandare su tutte le furie alcuni telespettatori di Amici sarebbero alcuni brani scritti dall’artista negli anni precedenti. L’accusa nei confronti del rapper è quella di incitare alla violenza sulle donne.

A finire nel mirino delle polemiche in particolare è il brano 'Yolandi', nel cui testo sono contenute delle frasi davvero dure: "La sbatto contro il muro, tolgo il fondotinta con la forza dei miei schiaffi".

Ma non è finita qui, questo è solo uno dei tanti testi discutibili. Ci sono 'In fondo al bar', 'Succhiamy' e 'Psicopatico' in cui il ruolo della donna viene visto come mero oggetto del desiderio.

La reazione del web

I brani di Skioffi sono finiti dunque sotto accusa perché secondo buona parte degli telespettatori del talent i testi non sono consoni allo spirito del programma. In queste ore all'indirizzo di Skioffi sono arrivati numerosi commenti negativi e c'è chi si chiede come sia possibile che i professori della scuola-talent non siano a conoscenza dei testi del rapper.

"Amici è un programma per giovani, non ha bisogno della visibilità data dalle polemiche": scrive un utente su Twitter. Un altra invece: "L'unico ragazzo che mi piace era Skioffi, adesso scopro che scrive testi raccapriccianti e volgari".

Tra i vari utenti va detto che c'è stata anche una minoranza che si è schierata dalla parte del candidato allievo: alcuni infatti, hanno invitato a capire il perché di quei testi così duri, altri hanno fatto presente che il rapper da un anno circa ha cambiato repertorio.

Va beh raga visto che siete tutti sconvolti dalle vecchie canzoni di Skioffi ve ne lascio alcune recenti così capite che ha cambiato stile.

Amici: classi quasi al completo

I diciassette banchi della scuola di Amici sono quasi al completo. Nella giornata di ieri sono riusciti ad ottenere il pass per il talent di Maria De Filippi nella sezione canto Nyv, Gaia, Jacopo, DevilA, Francesco, Giulia, Stefano, Michelangelo, Inico e Martina dopo una toccante esibizione al pianoforte.

Per quanto riguarda il ballo, il primo a sedersi tra i banchi è stato Alioscia. Dopo lui hanno indossato la maglia rossa Talisa e Federico e Sofia. Sono invece in attesa di un giudizio Skioffi, Valentin e Gabriele: i tre ragazzi dovranno affrontare una sfida la prossima settimana. Al termine della perfomance, verrà deciso o meno l'ingresso.